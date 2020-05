So wird Hand-Desinfektion zum Kinderspiel

Die Familie Hinteregger aus Lannach ist bekannt für ihr g'schmackiges und zugleich zuckerfreies,"Pumuckl Kizzl Wasser". In Zeiten der Corona-Epidemie haben die Hintereggers blitzschnell die Bedürfnisse der Zeit erkannt und auf Desinfektionsmittel umgeschwenkt, nämlich ganz speziell für Kinder und Babys.

LANNACH. Man kennt sie als "Pumuckl Kizzl Wasser"-Familie, nämlich Andrea und Benno Hinteregger mit ihren Kindern Marie und Franz aus Lannach. Das bio-zertifizierte, zuckerfreie und dennoch geschmackvolle Kindergetränk in einer 100 % recycelten PET Flasche hat seit dem Vorjahr nicht nur am österreichischen Markt eingeschlagen. Jetzt, in Zeiten der Corona-Krise, haben sich auch die Hintereggers neu orientiert: "Nicht nur die letzten Wochen haben uns alle vor große Herausforderungen gestellt, auch die nahe Zukunft wird uns in Schach halten. So zum Beispiel die baldige Schulöffnung, die nun alle Eltern, Lehrer und Verantwortlichen in Sachen Sicherheit vor einer Ansteckungen mit dem Coronavirus fordert", erklärt Benno Hintergger die Idee für ein Desinfektionsmittel speziell für die Jüngsten.

Die schonende Lösung

„Unsere Kinder Marie und Franz besuchen beide die Volksschule. Als wir gehört haben, dass mit der Wiedereröffnung alle Kinder vor dem Betreten des Schulgebäudes die Hände desinfizieren müssen, waren wir besorgt, so wie viele Eltern und Lehrer. Wie sollen die Kleinsten in Schule und Kindergarten damit umgehen können“, sagt Andrea Hinteregger, die gleichsam die Idee für das erste Kinder-Desinfektionsmittel hegte. Schließlich würde der in vielen Desinfektionsmitteln verwendete, hochprozentige Alkohol beim Kontakt mit den Augen und Schleimhäuten wohl regelmäßig zu Zwischenfällen führen.

„Außerdem sind Kinderhände viel empfindlicher als jene von Erwachsenen. Daher muss eine schonende Lösung her“, meint die besorgte Mutter. Durch die Kontakte von Benno Hinteregger zu einer renommierten Bio-Tec Firma in Deutschland konnte nun in Kooperation mit dieser das erste Kinder-Desinfektionsmittel für den Österreich-Vertrieb erzeugt werden. Von Seiten der Bildungseinrichtungen ist das Interesse jedenfalls schon groß.

Erstes Desinfektionsmittel für Kinder



„Super Saubi“ - der Name stammt, wie sollte es anders sein, von den Kindern Marie und Franz.

Das Kinderdesinfektionsmittel ist haut-, augen- und schleimhautverträglich und beseitigt durch die bestätigte Wirksamkeit gegen Covid-19, Influenza, E. Coli 99,99 % aller Bakterien, Pilze und Viren. "Dazu kommt, dass die gebrauchsfertige Sprühlösung zu 100 % vegan und biologisch abbaubar ist, natürlich ohne Alkohol und ohne Aldehyde auskommt und keine unerwünschten Nebenwirkungen verursacht", betont Benno Hintergger.

Angeboten wird das Desinfektionmittel in 100ml Flaschen mit Sprühverschluss, also praktisch für die Hosen- und Handtasche. Außerdem gibt es 300ml Flaschen mit Pumpverschluss als Handdesinfektion im Spender und eine Ein-Liter Nachfüll-Variante.

Wahrscheinlich wird „Super Saubi“, wie das „Pumuckl Kizzl Wasser“ auch, bei vielen Erwachsenen auf Begeisterung stoßen, weil es das Desinfizieren für alle zum Kinderspiel macht. Mehr auf www.supersaubi.com



Die Anfänge vom Pumuckl-Kizzl-Wasser

