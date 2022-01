Auch in Deutschlandsberg wird wieder gespielt

Die steirischen Sportligen starten nach und nach ins neue Jahr, auch im Bezirk Deutschlandsberg.

BEZIRK DEUTSCHLANDSBERG. Die neuerliche Zwangspause durch den letzten Lockdown ist vorbei, das neue Jahr hat angefangen und so kommt langsam auch wieder Bewegung in den steirischen Sport: Als eine der ersten Sportarten haben erneut die Tennisspieler aufgeschlagen, die vereinzelt auch schon kurz vor Weihnachten wieder Meisterschaftsspiele ausgetragen hatten. Am letzten Wochenende wurde etwa im Tenniscenter Stainz oder in der Tennishalle Deutschlandsberg wieder gespielt.

Eishockey: St. Josef auf Play-off-Kurs

Kaum eine Pause haben die steirischen Eishockey-Amateure über die Feiertage gemacht, spätestens seit letzter Woche herrscht in der NHL Graz wieder Vollbetrieb auf der Eisfläche: Die Red Bulls starteten am Sonntag mit einem 3:3 gegen den Tabellenführer EC Frogs ins neue Jahr. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass die St. Josefer in Gruppe B das Aufstiegs-Play-off erreichen.

Fußball: Trainingsstart in Deutschlandsberg

Viele weitere Sportarten, wie Volleyball, Tischtennis oder Handball, starten am kommenden Wochenende ins neue Jahr, wenn in den steirischen Ligen die nächsten Meisterschaftsrunden gespielt werden. Auch "König Fußball" darf optimistischer als vor einem Jahr ins Frühjahr blicken. Die Vorbereitung kann demnächst starten, am Montag startet mit Regionalligist DSC das erste Team sein Training.