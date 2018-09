Frauental: Neue Kinderkrippe in Rekordzeit

21.09.2018, 15:17 Uhr

Keine drei Monate nach dem Baustart wurde in Frauental schon der Zubau beim Kindergarten eröffnet.

„Für so ein Projekt braucht man nicht nur Grundstück und Geld, sondern auch den Willen, etwas für Kinder zu tun“, sagte Bildungslandesrätin Ursula Lackner. „Und in Frauental ist dieser Wille stark ausgeprägt.“ Zusammen mit Bürgermeister Bernd Hermann durfte sie den Zubau beim Kneippkindergarten Frauental eröffnen, fast auf den Tag genau vier Jahre nachdem der Neubau eröffnet worden war . Nachdem im März dieses Jahres so viele Eltern ihre Kinder in Frauental anmelden wollte, wurde der Platz aber zu klein. Kurzerhand baute die Marktgemeinde Frauental eine neue Kinderkrippe dazu.

Noch mehr Platz zum Spielen

78 Tage Bauzeit

Das Grundstück dazu kam von zwei Nachbarinnen: Frau Bergmann und Frau Pauritsch hatten der Gemeinde sofort zugesagt, ihren Grund verkaufen zu wollen, um ihn den Kindern zur Verfügung zu stellen. Zum Dank gab es von Hermann bei der Eröffnung einen Blumenstrauß. Das Geld – insgesamt rund 440.000 Euro – kam zur Hälfte von der Gemeinde selbst und zur Hälfte aus Sonderbedarfszuweisungen von Gemeindereferent LH-Stv. Michael Schickhofer. Damit wurde die Ostseite des Kindergartens um 125 Quadratmeter Innenfläche mit Gruppenräumen, Schlaf- und Waschraum erweitert. Dazu kommt ein überdachte Terrasse und eine noch größere Außenfläche zum Spielen.Errichtet wurde die neue Kinderkrippe wohl in Rekordzeit: Nach den notwendigen Genehmigungen vergab die Marktgemeinde Frauental Ende Juni die Aufträge an – großteils heimische – Firmen. 78 Tage später, zum Schulstart am 10. September, konnten die Kinder schon in die neuen Räume einziehen. Elf Kleinkinder im Alter von eineinhalb bis drei Jahren sind in der Kinderkrippe untergebracht, insgesamt betreut das Team des Frauentaler Kneippkindergartens damit 71 Kids. Bevor Kaplan Wojciech Zapiór das Haus segnete, begrüßten sie die Gäste mit einem schwungvollen Lied. Von Lackner bekamen sie dafür eine ganze Kiste voll mit Spielen. Die Kinder wiederum schenkten der Landesrätin ein selbst gemaltes Bild als Dankeschön.