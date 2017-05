Traditionen beleben Bad Gams

10.05.2017, 12:02 Uhr

Der Deutschlandsberger Ortsteil Bad Gams hat mit Festen, Fitness, Gesundheit und Natur einiges zu bieten.

Den meisten Leuten wird Bad Gams dank seiner einzigartigen Heil- und Trinkquellen bekannt sein: Die Michelquelle, dank ihres hohen Eisengehalts auch Eisenquelle genannt, und die Aktivquelle, vor allem bei Herz- und Kreislauferkrankungen förderlich, werden seit Jahrzehnten als Heilmittel eingesetzt. Die Gudrunquelle gilt als salzarme Tafelquelle und lässt sich pur oder gemischt trinken. 1957 wurden die "Kipperquellen" entdeckt, die bis heute im Trinkhaus und Kurhotel Kipper konsumiert werden können. Trinkkuren, Moorbäder oder Kneippanwendungen sind seither in der Bad Gamser Kursaison (von April bis Oktober) Einrichtungen, die weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt sind. Die Heilquellen brachten Gams 1980 den Namenszusatz "Bad" sowie 1982 das Prädikat des Kurorts ein, das kein anderer Ort in der Weststeiermark besitzt.

Von Musik bis zu Kulinarik

Alte Bräuche

31 Kletter- und 42 Wanderwege

1978 wurde Gams bereits zur Marktgemeinde erhoben. Diesen Status verlor man mit der Gemeindefusion vor gut zwei Jahren. Bräuche, Traditionen und Feste in Bad Gams gingen damit aber nicht verloren. "Unsere Vereine sind sehr aktiv", erzählt Barbara Spiz, Deutschlandsberger Stadträtin aus Bad Gams. "Es kommen auch immer wieder Deutschlandsberger gerne nach Bad Gams zu diversen Veranstaltungen." Mit rund 2.300 Einwohnern hat der Ortsteil einiges zu bieten: Neben Vereinen wie dem Kulturkreis oder K3 (Kunst-Kultur-Kulinarik) gibt es noch einen Kirchenchor und eine Theatergruppe. Die Marktmusikkapelle Bad Gams lädt am Samstag zum Muttertagskonzert in die Pfarrkirche. Einen Tag später veranstaltet der Männergesangsverein zum Muttertag einen Festgottesdienst mit Agape. Der Verein feiert am 24. und 25. Juni im GamsBad sein 90-jähriges Bestehen mit Gastauftritten und einem Chorwunschkonzert. Zuvor spielt die Marktmusikkapelle bei ihrem Parkkonzert auf (23. Juni).Die Volkstanzgruppe Bad Gams hält alte Bräuche aufrecht, wie es sie sonst nur mehr selten wo gibt, etwa das Pfingstschnalzen (4. Juni) oder die Sonnwendfeier (16. Juni). Die Volksmusikschule Strunz lädt jährlich zu Schulschluss zu einem Abschlusskonzert. Abgerundet wird das Vereinsleben von ÖKB, Seniorenbund, Pensionistenverband oder den Gamser Jägern, die zwei Mal im Jahr zu frischem Rehgulasch laden. Das Bauerncafé im Festsaal hat seit Ostern seine Pforten ebenfalls wieder geöffnet, der Weststeirische Hof ist immer wieder ein gern besuchter Ort für Feste aller Art.Wer sportlich unterwegs ist, kann aber auch einen Blick nach Bad Gams werfen: Es gibt einen Kneippverein oder die Naturfreunde, die den "Hotrocks"-Klettergarten betreiben. 31 beschriftete Routen und zwei Übungsklettersteige verbergen sich nahe des Greimbauers westlich vom Ortszentrum. Für Wanderer ist es ein wahres Paradies: 42 Wanderwege gibt es in Gams, viele davon können auch mit dem Rad besichtigt werden. Mit Ernst Rexeis gibt es einen eigenen Wanderführer im Ort, das Weingut Deutsch-Maier bietet spezielle Wein- und Schmankerlwanderungen an. Auch die öffentliche Bücherei im Pfarrheim bietet jeden Sommer Lesewanderungen für Kinder an. Neben den Weinbergen und Heilquellen stößt man unterwegs in Bad Gams noch auf eine Alpacca-Ranch, ein buddhistisches Zentrum, ein Mühlenmuseum, einen Reitstall oder einen Schaukräutergarten beim Dorfhotel, das auch eine spezielle Kräuterküche betreibt. Und wem das zu Fuß oder per Rad doch zu anstrengend ist, kann sich in die fahrende Traktorgaudi setzen.