Am letzten Schultag vor den Osterferien tanzten 700 Schüler aus Gratwein-Straßengel im Judendorfer Park ein Fest der Farben. Die großartige Performance wurde auch zur Friedensbotschaft für die Welt. Die Initiative ging von Elisabeth Sebastiani aus, einer Pädagogin der Musikmittelschule (MMS) Gratwein. Was als Bewegungstag für Gratweiner Schüler gedacht war, entwickelte sich zu einer Großveranstaltung. Die Pädagogin ging in ihrer Freizeit zu den Nachbarschulen und studierte mit den Kindern die Tanzschritte ein. Alle Volksschulen der Großgemeinde machten mit, und so tanzten mit der MMS die VS Gratwein, VS Eisbach-Rein, VS Judendorf-Straßengel und VS Schirning in einer tollen Choreographie zu den Hits von Wellerman, Iko Iko oder dem Ohrwurm „Ein Hoch auf uns“ von Andreas Bourani. Höhepunkt war die künstlerische Darbietung von John Lennons Klassiker „give Peace a Chance“, wo die Kinder mit Tanzschullehrer Andras Jüttner mit weißen Fähnchen ein Zeichen für die Ukraine setzten. Die zwei MMS-Schülerinnen Mirella Eduarda campos de Jesus (15) und Emely Suppan (14) unterstützten Sebastiani als großartige Vortänzerinnen, Schüler der HLW Schrödinger halfen bei der Organisation, die FF Judendorf unter Einsatzleiter Robert Neubauer sicherte das Areal. Applaus kam von Bgm. Harald Mulle und zahlreichen Gemeinderäten, die sich hüftschwingend und mit den Füßen wippend unter die Zuschauer mischten.