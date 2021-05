Architektur-Oskar für Legero

Anfang 2020 bezog Legero sein neues Headquarter in Feldkirchen, jetzt erhielt der Schuhhersteller für seinen Campus einen bedeutsamen Architekturpreis. Die GerambRose wird vom Verein BauKultur Steiermark nur alle zwei Jahre vergeben. Gewürdigt werden damit herausragende Leistungen von Planern, Bauherren und Ausführenden. Eine Ausstellung mit großformatigen Bildern der acht Preisträgerwerke unter 92 Einreichungen ist noch bis 6. Juni am Adolf Pellischek-Platz in Feldkirchen zu sehen, bevor die Wanderausstellung nach Lannach weiterzieht.

„Die Architektur ist Ausdruck unserer Unternehmenskultur“, freut sich Legero-Projektleiter Dennis Lin über die Auszeichnung. Das Bauwerk (Architekten Dietrich/Untertrifaller) soll das kreative Denken der rund 200 Mitarbeiter des Familienunternehmens verdeutlichen und ihre Talente ohne hierarchische Barrieren fördern. Für die Standortwahl und das architektonische Aushängeschild dankte Bgm. Erich Gosch und eröffnete mit Vzbgm. Christa Modl, Barbara Meisterhofer und Katja Fabian-Glawischnig von BauKultur Steiermark sowie Thomas Hofer/Baubezirksleitung die Ausstellung.