Freier Impfsamstag, auch in Graz-Umgebung

Für Kurzentschlossene bietet das Land Steiermark am Samstag, 7. August, einen sogenannten freien Impftag an. Zwischen 8 und 16 Uhr können Jugendliche (ab dem 12. Lebensjahr) und Erwachsene ohne vorheriger Anmeldung einfach vorbeischauen und sich impfen lassen.

Das Angebot gilt für alle steirischen Impfstraßen, somit auch für jene in Graz-Umgebung. Im Norden des Bezirks wird in Gratkorn, im Süden etwa in Premstätten geimpft. Alle Impfstraßen können Sie hier einsehen.



Gewählt werden kann zwischen zwei Impfstoffen: Johnson&Johnson, der nur eine einmalige Impfung benötigt, und Moderna.

"Entscheidende Phase"



Um langen Warteschlangen an den Impfstraßen vorzubeugen, werden diesmal vor Ort Nummernzettel verteilt. Sobald die Tageskapazität erschöpft ist, werden keine weiteren Nummern ausgegeben, womit etwaigen Unannehmlichkeiten vorgebeugt wird. "Wir sind in die entscheidende Phase der Bekämpfung der Pandemie eingetreten: Wir brauchen jede und jeden, die/der mithilft die Infektionsketten endgültig zu durchbrechen. Impfen bedeutet nicht nur sich selbst zu schützen, sondern auch dazu seinen Beitrag zu leisten. Lasst uns gemeinsam die Pandemie besiegen", sagt Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß zur Impfaktion am Samstag und spricht vor allem Jugendliche und junge Erwachsene an.

Allgemeine Infos: