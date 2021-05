Der "Kreisla" eröffnet am 4. Juni. Im Sommer sollen hier auch Workshops und Repair Cafés stattfinden.

Monatelang hat der Verein "Nachhaltig in Frohnleiten" nach einem Standort für den neuen "KostNix"-Laden gesucht, jetzt ist es so weit. Der Kreislaufladen "Kreisla" zieht am Hauptplatz in das Haus Nummer 19. Hier sollen ausrangierte Dinge – vom Kinderbuch bis zum Vorhang – einen neuen Besitzer finden. Die Caritas wird zudem übrig gebliebene Lebensmittel auflegen. Gedacht ist der Laden für jedermann: "So ein Projekt hat schnell das Image, ein Sozialprojekt zu sein, aber das ist eher ein positiver Nebeneffekt", sagt Vereinsgründerin Amrei Allmer.

Was haltet ihr von "KostNix"-Läden?

Richtwert: Bananenschachtel

Schon am Wochenende vor der Eröffnung – am Samstag, 29. Mai, und Sonntag, 30. Mai – können Gegenstände vorbeigebracht werden. Dafür gibt es keine Beschränkungen, trotzdem betont Allmer: "Bitte nicht mehr bringen, als man alleine tragen kann. Eine Bananenschachtel ist ein guter Richtwert." Zudem sollten alle Bücher, Spielsachen und Co. noch funktionstüchtig, intakt und sauber sein. "Es gilt: Was ich meinen Freunden weiterschenken würde, ohne mich zu schämen, passt auch in den ‚KostNix‘-Laden." Am Eröffnungstag kann der "Kreisla" von 9 bis 18 Uhr besucht werden. In Zukunft soll er aber nicht nur als Verkaufsfläche dienen: "Im Sommer würden wir gerne mit Workshops oder Repair Cafés starten", sagt Allmer. Ehrenamtliche Helfer werden dort und da noch gesucht.

Mehr Informationen unter: nachhaltig-in-frohnleiten.at