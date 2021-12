Gestern, am 30. Dezember, geriet ein Lkw einer Zustellfirma in Brand. Drei Jugendliche haben rasch reagiert und die Feuerwehr gerufen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 4 Uhr in der Früh dürfte der Lkw - er war auf dem Firmengelände eines Paketdienstes abgestellt - aufgrund eines Kurzschlusses der Batterie in Brand geraten sein. Drei Jugendliche bemerkten die Flammen und alarmierten sowohl Einsatzkräfte als auch einen 34-jährigen Firmenmitarbeiter aus Bruck an der Mur. Der 34-Jährige versuchte schließlich unverzüglich mittels Feuerlöscher den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die kurz darauf eingetroffene Feuerwehr Peggau konnte den Brand löschen.

Durch das schnelle Eingreifen des Mitarbeiters konnte der Schaden verhältnismäßig niedrig gehalten werden. Er beläuft sich auf wenige Tausend Euro. Für weitere Ermittlungen wird ein Bezirksbrandermittler hinzugezogen.

