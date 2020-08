Rein: Granate beim Wandern gefunden

Granatenfund in Rein: Laut Informationen der Polizeidienststelle Gratwein wurde gestern, 4. August, am frühen Nachmittag am Prälatenweg in Rein eine rund 7,5 Zentimeter große Granate gefunden. Zwei Wanderer haben im Zuge einer Geotracking-Tour das Relikt, das womöglich noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammt, entdeckt. Dieses war nach dem ergiebigen Regentag sozusagen „freigewaschen“ worden und somit gut sichtbar. Die Wanderer alarmierten umgehend die Polizei, die mit Beamten des Entminungsdienstes vor Ort die Sachlage begutachteten.

Es ist dies bereits der zweite Fund dieser Art in kürzester Zeit: Am 16. Juli hat eine Spaziergeherin einen verdächtig aussehenden Metallgegenstand in Gratwein-Straßengel entdeckt. Sie transportierte diesen in ihrem Auto zur nächsten Polizeidienststelle, die den Gegenstand als rund 8,8 Zentimeter große Sprenggranate identifizieren konnte.