Die Vorbereitungen laufen bereits seit einem Jahr (wir haben berichtet), doch der am Montag stattgefundene Weltwassertag war der Startschuss der neuen Wasserschutz-Initiative der Landwirtschaftskammer. "Ackerbauern der Bezirke Graz und Umgebung, Südoststeiermark und Leibnitz haben eine starke Allianz zum Wasserschutz geschmiedet. Und sie zeigen der Bevölkerung durch und mit ihren zahlreichen Aktivitäten, wie sie das Grundwasser schützen“, sagt Initiator Markus Hillebrand, Gemüsebauer in Premstätten. Tatkräftig unterstützt wird Hillebrand auch von den Kammerobmännern Manfred Kohlfürst (Graz und Umgebung), Christoph Zirngast (Leibnitz) und Franz Uller (Südoststeiermark). Humusaufbau und -bilanzierungen, das Fördern der so wichtigen Bodenfruchtbarkeit und des vielfältigen Bodenlebens, der Anbau von Zwischenfrüchten sowie regelmäßige Boden- und Wasseruntersuchungen sind Vorhaben der Wasserschutzbauern.