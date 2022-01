Rund 8,4 Millionen Euro werden heuer in das Landesstraßennetz im Bezirk Graz-Umgebung fließen. Zusäztlich wird auch kräftig in den Radverkehr investiert.

GRAZ-UMGEBUNG. Die Baubezirksleitung Steirischer Zentralraum betreut das Gebiet der Stadt Graz und der Bezirke Graz-Umgebung sowie Voitsberg. Im Bezirk Graz-Umgebung sind heuer Bauvorhaben an Landesstraßen mit einem Gesamtvolumen von rund 8,4 Millionen Euro vorgesehen. Der Radverkehr ist von dieser Summe noch ausgenommen. Zum Vergleich: Im Vorjahr wurden rund 7,1 Millionen Euro investiert. Konkret werden Projekte an der Radegunder Straße (Busterminal Faßlberg) in Kumberg, die Brucker Begleitstraße (Sanierung der Klagemauer) in Frohnleiten, die Sanierung der Vasoldsbergerstraße und Radegunderstraße sowie die Sanierung der L364 in Eggersdorf bei Graz durchgeführt.

Baubezirksleiter Thomas Hofer im Gespräch

Radverkehr wird massiv ausgebaut

Zudem wird der Radverkehr heuer massiv ausgebaut. Der Radweg R2 im Bereich Sappi in der Gemeinde Gratwein-Straßengel (Kostenpunkt: 1,5 Millionen Euro) sowie der zweite Teil des Gemeinderatswegs in der Gradnerstraße (Kosten: rund 2,8 Millionen Euro) werden gebaut. "Die Radoffensive der Stadt Graz, für die das Land Steiermark und die Stadt Graz gemeinsam 100 Millionen Euro in zehn Jahren aufbringen, hat unmittelbare Auswirkungen auf das Umland. Es wird sichere und durchgängige Anbindungen an den Bezirk Graz-Umgebung geben. Auch die Umlandgemeinden planen ihrerseits sehr intensiv (GU6, GU-Süd, Gratkorner Becken), erste Baumaßnahmen erfolgen heuer", erklärt Baubezirksleiter Thomas Hofer.

Bau des Geh- und Radwegs in Weinitzen

Zusätzlich sind folgende Radwege-Projekte in Planung:

L311 Autalerstraße, GRW KVP Engelwirt bis EK Pachern, Raaba-Grambach, Graz, Hart bei Graz

L369 Vasoldsbergstraße, GRW Vasoldsberg bis Sportstraße, Vasoldsberg

L370 Raabastraße, GRW Hellweg bis KVP Engelwirt, Raaba-Grambach

L371 Mellacherstraße, GRW Hausmannstätten - Fernitz

L323 Neuseiersbergerstraße, ab Gradnerstraße Richtung Süden, Seiersberg-Pirka

L323 Neuseiersbergerstraße, Hafner- bis Gradnerstraße, Graz

Nach den Grundeinlösen und Genehmigungsverfahren soll der Baustart für diese Projekte im Jahr 2023 erfolgen.

