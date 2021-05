„MARIA, DIE KNOTENLÖSERIN“

BEI DER MAIANDACHT AM 15.MAI 2021 WURDE MARIA ALS DIE KNOTENLÖSERIN BEDACHT. DESHALB KNÜPFTEN WIR KNOTEN IN UNSERE LEBENSBÄNDER UND BITTEN GOTT DURCH DIE FÜRSPRACHE VON MARIA UM BEGLEITUNG UND BEISTAND.

DIE BÄNDER DÜRFEN IN BEWEGUNG KOMMEN…