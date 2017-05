Gütesiegel für die VS Vasoldsberg

10.05.2017, 00:00 Uhr

Die Rektorin der Pädagogischen Hochschule Wien Ruth Petz sprach bei der Verleihung die rasanten Veränderungen in der Gesellschaft an. Neue Technologien beeinflussen immer mehr Bereiche des Lebens, deren Entwicklung von der fortschreitenden Digitalisierung noch beschleunigt werde. Damit ändere sich auch die Anforderung an junge Menschen am Arbeitsmarkt. Qualifikationen in den MINT-Disziplinen seien zu gefragten Schlüsselkompetenzen einer modernen Gesellschaft geworden und eröffnen vielseitige berufliche und persönliche Chancen für junge Menschen.

Wie sehr eine Schule das Interesse an Naturwissenschaft und Technik für Buben und Mädchen fördern kann, zeigt die VS Vasoldsberg, in der Kinder ihrem Alter und ihrer Neugierde entsprechend an diese Themen herangeführt werden. Das auf drei Jahre verliehene Gütesiegel übernahm für die VS Vasoldsberg VS-Dir. Gabriele Weber und Sigrid Moitzi.