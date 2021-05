Wie wird man erfolgreich? Dr. Philip Streit glaubt an den den Wert von Entschlossenheit und Ausdauer.

Ob Marcel Hirscher im Sport, Einstein in der Wissenschaft oder Mozart in der Kunst: Jeder von ihnen war außergewöhnlich erfolgreich, ein wahrer Star auf seinem Gebiet. Die Frage ist nun: Was steckt hinter diesem Erfolg? Sind es Intelligenz und überragende geistige Leistungsfähigkeit? Ist es Talent oder eine spezielle Begabung?

Erfolgsgeheimnis: "Grit"

Studien an der Universität München und Philadelphia sagen dazu Nein. Für außergewöhnlichen Erfolg braucht es „Grit“. Das ist das englische Wort für Hartnäckigkeit, leidenschaftliche Entschlossenheit. Es geht darum, einer Sache nachzugehen und trotz Rückschläge ein Leben lang dranzubleiben. Laut Studien bringt dies den besten Erfolg. Talent ist zwar wichtig, aber leidenschaftliche Anstrengung zählt doppelt. Daraus entsteht nämlich die innere Motivation, für eine Sache zu brennen, und so können wir unsere Potenziale entfalten. „Grit“ ist auch lehrbar und erlernbar:

Gehen Sie liebevoll mit sich selbst um. So kann Hoffnung aufkeimen und Kraft auftreten. Stellen Sie sich starke, konkrete Ziele vor, wo Sie in fünf oder zehn Jahren sein wollen. Beachten Sie auch mögliche Hindernisse, die sich Ihnen in den Weg stellen könnten. Erarbeiten Sie viele Wege zum Ziel, legen Sie dann einfach los. Nutzen Sie Ihre Leidenschaften und Stärken und bleiben Sie dann dran, dran, dran! Vergessen Sie den Spaß nicht. Bemerken Sie kleine Erfolge. Rückschläge werden nicht ausbleiben. Entwickeln Sie daher ein positives, dynamisches Mindset. Tauschen Sie Ihr „Das schaffe ich nicht“ gegen ein „Das schaffe ich noch nicht“.

So kommt aufgrund Ihrer leidenschaftlichen Entschlossenheit der Erfolg schon fast von selbst!

Dr. Streit Philip Streit ist klinischer Gesundheitspsychologe, Psychotherapeut, Lebens- und Sozialberater.Seit 1994 leitet er das „Institut für Kind, Jugend und Familie" in Graz

