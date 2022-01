Impressionen aus Eis - Kunstwerke aus der Natur, in den schönsten Farben und Formen!

Schönheit im ewigen Eis!

In der Natur entstehen fantastische Eisgebilde,

die im Sonnenlicht - um die Wette funkeln und strahlen.

Ein Schauspiel der natürlichen Eleganz aus Eis,

mit den unglaublichsten Formen und Farben.

Glückseligkeit - in der einfachen Natur erfahren,

kleine Eissplitter, große Diamanten, eiskalte Herzen.

Spuren von vergangenem Leben - im erstarrten Wasser,

die gefangenen Schönheiten - der Jahreszeiten sehen.

Winzige Beobachtungen - tief in der Seele speichern,

wenn goldfarbene Strahlen - am ewigen Eis glänzen.

Das Abendlicht wirft lange Schatten auf die Oberfläche,

die mit herannahender Dunkelheit - langsam verlöschen.