16.09.2018, 13:43 Uhr

"Meinungsbildung" für die "neue Mur" in Graz gemacht.Ich bin schon gEspannt,ob Es dann,wEnn Es so sEin soll,wie Photoshop Es vorgibt,dann auch so ist?Speziell nach (ausgiebigen) Regenschauern, die ja nun Öfters im Sommer auftreten,wird dann aus der "Photoshopfarbigen Mur"ein "braunes Lackerl" im Augarten.Zum Glück übersehen dies aber die meisten BürgerInnen in Graz...