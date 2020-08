wurde von Friseurteam Marianne und vom Kernteam der „Wirtschaft Region Neudau Plus“ zum

Grenzüberschreitenden Regionalen und gemeinsamen Netzwerken geladen, wobei Regionalität und Netzwerk an erster Stelle stand. Wie es Marianne Hackl richtig sagt, gemeinsam stark gehen wir in die Zukunft - für unsere Region Steiermark und Burgenland!

LAbg. Mag. Dr. Wolfgang Dolesch begrüßt, dass sich in Zukunft die Betriebe noch besser verstehen und somit enger verbunden werden. Bürgermeister LAbg. Mag. Dr. Wolfgang Dolesch verspricht im Rahmen der Möglichkeiten dieses Projekt seitens der öffentlichen Hand mit voller Kraft zu unterstützen.

In weiteren Veranstaltungen in Betrieben in der Gemeinde und im mittleren Lafnitztal soll eine Kooperation untereinander der Firmen abgestimmt werden. Kaufkraft und Arbeitsplätze werden geschaffen und somit erhalten.