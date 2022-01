Wer sicht den Gesetzen nicht fügen will, muss in eine Gegend gehen, in der sie nicht gelten.

Diesen Rat soll der alte Goethe gegeben haben & wir können die edle Herkunft bestätigen, nachdem wir das mal flott nachrecherschiert haben, PC-Suchsysteme seis gedankt.

Wir haben diesen Satz unter dem Schlagwort #COVIDEOTEN serviert bekommen, da uns das System seine plakativ gültigsten Begriffe, wie von selbst öffnet, zumindest auf TWITTER ist das so kundenfreundlich geregelt, im Normalen kennen wir das von der internationalen SPY-WARE her.

Wir zitieren hingegen gerne den bürgerlichen Klassiker vom Edelmann Rudolf von Ihering, der seinen staatsrechtlichen & fundamental-juristischen "Schlager " DER KAMPF UMS RECHT" genannt hat, in der die Werdung des Rechts wie ein Produkt eines CROWD-FUNDINGS gesehen wird, um es mit einer modernen Gegenwarts-Vokabel zu sagen.

Altertümlich gesprochen gilt dem Freiherrn als gemäßigtem, Frei-Geist, dass jeder Einzelne die PFLICHT habe, AN DER RECHTSORDNUNG SEINES LANDES MITZUWIRKEN, denn wie sollte sonst aus einer Herden-Mehrheit von wolfsgetriebenen Schafen ein freier Wille als Basis demokratischer Rechtskultur im Rechtsraum der Öffentlichkeit entstehen können, wie wir eigenwörtlich auf die Gegenwarts-Pandemielage ergänzen möchten.

Schwer steht es um einen Rechtsstaat bestellt, indem über 2/Drittel der crowd meint, die aktuellen Massnahmen zu COVID-OMIKRON seien bloßer Schein vor einer willkürlich & wahrheitlich intendierten Volksdurchseuchung, positiv formuliert, einer Ausreizung der Bevölkerung Richtung Anitkörperbildung, wie wir das seit der Grundschule begreifen durften & selbst selbstverständlich gegen alles Mögliche wie Polio & Pocken vor dem Pausenbrote geimpft wurden. So der Umfrage-Ticker an dem wir teilnahmen.

Anyway, das scheint das Titelthema in unserer Piratigen Vorreiter-Sache nur am Rande zu berühren, im inhaltlichen Kern jedoch geht es uns heute wie schon 2013ff um die Frage der GESUNDHEIT schlechthin & die Problematik der MEDIZINISCHEN INDIKATION von pharmakologischen Drogen im Allgemeinen & die von BIOLOGISCHEM CANNABIS im konkreten Lebensfeld unserer einstigen THC4ALL-Probanden.

Zu dieser Zeit startete von Amerika aus die weltweite Entkriminalisierung von Gras & Haschisch & ist nun in vielen Ländern geltendes Recht, nachdem ein Jahrhundert lang dieses uralte Heilkraut im Namen der Erdöl & Plastikindustrie, so wie deren monetäre Anleger zur Pharma-Groß-Industrie stigmatisiert & sogar als Welt-Werkstoff als Metall-Plastik & Papier-Ersatz von Gottes reicher Erde vertilgt wurde.

Wir sahen mediengeduldet & mediengeschuldet gemütlich rauchende Omis in Israels Altersheimen als anrührenden Modell-Fall & auch Italien liess gerade das heimische Heer + Militär in riesenhaften Großbauten das vielbegehrte Kraut ziehen & auch wir reinen Alkoholiker bajuwarischer Prägungen durften das mittragen.

Unsere Ösi-AGES sollte bald den deutschen Markt mit pharmakologischem weed a 22 Euro Apotheken-Preis beliefern & zu diesem Zeitpunkt wollten auch wir das sein, was wir sind: POLITISCHE AVANTGARDE eben.

Die CRUX dabei. Wer zu früh im Recht ist, der ist eben im Unrecht & wird dem noch geltenden Recht einer mehr oder weniger brutalistischen Mehrheit geopfert, vor dem ewig ungemütlichen Scheideweg: Wann wird Widerstand zur Pflicht?

So landen wir wieder beim Geheimrat Allvater Goethe & können schon heute am Innsbrucker Landhaus wieder demonstrativ beobachten, wie sich das Gottesvolk vereint, um wie nach des Mose Meeresteilung durch unseren Schöpfer, die kunstvollen Klippen einer "Tyrannei der Mehrheit" zu durchschreiten, so wie einmal ein verfemter & verfolgter deutscher Staatsrechtler uns ins Bewußtsein legte, indem er sagte: Durch die Mehrheit von 90 Prozent sklavisch Gesinnten entsteht kein freier Wille.

Wahrlich auch wir sagen dazu laut:

Der freie Wille ward uns durch Christus gegeben

So gilt es ihn auch im Wagnis zu leben.

In dieser Gunst

Sei Gott mit

Uns. Amen