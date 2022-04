Zeugenaufruf: Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag, dem 10. April, in Graz/Bezirk Puntigam. Eine 59-jährige Motorradlenkerin wurde von einem unbekannten Fahrzeuglenker zu Sturz gebracht und schwer verletzt. Der Pkw-Lenker ist flüchtig.

GRAZ/PUNTIGAM. Um Zeugenhinweise bittet die Polizei nach einem Vekehrsunfall am Sonntag, bei dem eine Motorradlenkerin schwer verletzt wurde. Die 59-Jährige fuhr gegen 17:10 Uhr mit ihrem Motorrad auf der Rudersdorfer Straße in Richtung Norden.

Kreuzung Puntigamer Straße

An der Kreuzung mit der Puntigamer Straße hielt sie aufgrund von Rotlicht an der dortigen Ampel an. Als die Ampel auf Grün schaltete bog die Motorradfahrerin nach rechts in die Puntigamer Straße ein. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein unbekannter Fahrzeuglenker mit einem weißen Pkw von der Puchstraße kommend mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit in die Puntigamer Straße in Richtung Liebenau ein.

Kollision der beiden Fahrzeuge

Laut Angaben der 59-Jährigen kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, so dass sie zu Sturz kam. Dabei erlitt die Frau schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Der weiße Pkw fuhr ohne anzuhalten in östliche Richtung davon.

Zeugen des Vorfalls werden ersucht, sich mit der Verkehrsinspektion 1 unter 059133/65 4110 in Verbindung zu setzen.

