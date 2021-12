Der Englischunterricht in der Volksschule gewinnt immer mehr an Relevanz. Im Sinne des lebenslangen Lernens wird es immer wichtiger früh eine solide Basis an sprachlichen Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern aufzubauen. Geschichten und Bilderbücher sind dabei eine wertvolle Unterstützung des Unterrichts.

In diesem Schuljahr durfte die Volksschule St. Nikolai im Sausal eine umfassende Sammlung an englischsprachiger Kinderliteratur ankaufen. So kann der Wortschatz, während des Englischunterrichts, im Kontext präsentiert und leichter verstanden, sowie gespeichert werden. Großen Wert wird ebenso darauf gelegt, mittels zahlreicher Interaktionen, spielerisch und kindgerecht, kommunikative Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu steigern.

Doch nicht nur im Bereich „Englisch“ werden verstärkt Schwerpunkte gesetzt.

Bereits seit Schulbeginn arbeiten die Kinder der 1.B Klasse mit einem IT-Schwerpunkt. Lerninhalte werden dabei regelmäßig Computer- und Beamer gestützt vermittelt. Zudem bekommen die Kinder immer wieder die Möglichkeit die bereits gelernten Inhalte mit Hilfe der iPads und der Plattform Seesaw zu üben und zu festigen. Dabei werden die zu bearbeitenden Lerninhalte von der Lehrperson erstellt und den Kindern zugewiesen. So können alle Kinder der „Felix-Hasenklasse“ individuell an eigenen Lerninhalten arbeiten. Neben dem Schreiben und Rechnen am iPad, werden so auch zukünftige Leseübungen von den Kindern selbstständig aufgenommen und abgespielt. Die Schülerinnen und Schüler können sich so ein eigenes Bild ihres Lesefortschrittes machen. Die Arbeit mit den iPads im Unterricht macht darüber hinaus allen Kindern großen Spaß, so die schulinterne Erfahrung.

Dank der Marktgemeinde St. Nikolai im Sausal, sowie dem Elternverein der Volksschule, war nun die Anschaffung zusätzlicher iPads umsetzbar. Dies ermöglicht nun allen Kindern der Klasse gleichzeitig mit einem eigenen iPad lernen zu können.

„Wir bedanken uns bei der Marktgemeinde und beim Elternverein unserer Schule sehr herzlich für die großzügige Anschaffung und für die Wertschätzung unserer Arbeit!“, so die Direktorin, Dipl. Päd. Marie Theres Oswald, auch stellvertretend für ihr Team und die Kinder.