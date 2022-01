Die Anlaufstellen der Pflegedrehscheibe bieten seit 2020 Hilfe und Beratung für Betroffene. Nun wurde das Personal aufgestockt und Beratungstage etabliert.

MURTAL/MURAU. Wenn es plötzlich einen Pflegefall gibt, bedeutet dies für viele Familien und pflegende Angehörige eine enorme Herausforderung und große Belastung. Bei Bedarf unterstützen die Mitarbeiter:innen der Pflegedrehscheibe in den Regionen. Die jeweiligen Anlaufstellen wurden in der Region Murau-Murtal in den Bezirkshauptmannschaften eingerichtet.

Regionssprechtage etabliert

Das Angebot wird sehr gut angenommen und nachgefragt. Daher wurden im Herbst die Standorte personell verstärkt.

„Wir machen nun einen weiteren Schritt, um es den Menschen noch leichter zu machen, sich über die Möglichkeiten der Pflege zu informieren", so Landesrätin Juliane Bogner-Strauß.

Seit Jänner 2022 werden in Gemeinden - die aufgrund regionaler Gegebenheiten ausgewählt wurden- Beratungsnachmittage angeboten. Diese Regionssprechtage sollen gewährleisten, dass in der unmittelbaren Umgebung über die verschiedenen Formen der Unterstützung und Entlastung informiert und gemeinsam die beste Art der individuellen Betreuung und Pflege gefunden wird.



„Ein großer Dank an die teilnehmenden Gemeinden. Ohne ihre engagierte Unterstützung wäre dieser Service nicht möglich", freut sich Landesrätin Bogner-Strauß.

Landesrätin Juliane Bogner-Strauß und Landesrätin Doris Kampus präsentierten das umfassende Beratungsangebot der Pflegedrehscheibe des Landes Steiermark.

Unterstützung durch Beratung

Die Beratungsthemen reichen von mobiler Pflege- und Betreuung, Tageszentren, Betreutes Wohnen, Pflegeheime/Pflegeplätze, finanzielle Zuschüsse für pflegende Angehörige, Pflegekarenz, Pflegeteilzeit, Familienhospizkarenz, Erwachsenenschutz, Essenszustellung in der Region, Pflegegeld, Hilfsmittelbeschaffung, 24-Stunden-Betreuung bis hin zu psychiatrischen Unterstützungsangeboten.

„Entscheidend ist, dass dem Betroffenen rasch und umfassend professionell mit Rat und Tat geholfen wird. Die Pflegeberatungstage werden von den Betroffenen ganz sicher als eine Entlastung angenommen werden", unterstreicht Soziallandesrätin Doris Kampus.

Was ist die Pflegedrehscheibe?

Die Pflegedrehscheibe ist die zentrale Anlaufstelle für ältere, pflegebedürftige Menschen sowie ihre An- und Zugehörigen im Bezirk. Eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson hilft Pflegebedürftigen und deren An- und Zugehörigen, die beste Art der Betreuung zu finden und bietet Betroffenen Informationen und Beratung über die verschiedenen Formen der Unterstützung und der Entlastung.

Mehr Informationen zum Projekt "Pflegedrehscheibe"

Landesrätin Juliane Bogner-Strauß mit den Mitarbeitern der Pflegedrehscheibe.

Für wen ist die Pflegedrehscheibe gedacht?

Personen, die Informationen zur Betreuung und Pflege benötigen und/oder eine Unterstützung zur Bewältigung einer schwierigen Pflegesituation brauchen. Ein Besuch bei zuhause ist möglich. Das Angebot der Pflegedrehscheibe ist kostenlos. Die Anlaufstellen für die Pflegedrehscheibe befindet sich in der Bezirkshauptmannschaft Murtal sowie in Murau. Im Bezirk Murtal ist dafür Andrea Wilding zuständig, in Murau Sigrun Bischof.

Beratungszeiten (ohne Terminvereinbarung)

Montag 8 bis 12 Uhr

Donnerstag 8 bis 12 Uhr

oder Montag bis Freitag nach telefonischer Vereinbarung

Kontakt Murtal pflegedrehscheibe-mt@stmk.gv.at oder

Murau pflegedrehscheibe-mu@stmk.gv.at

