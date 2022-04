Anlässlich des heutigen Österreichischen "Welterbetages", öffnet das als UNESCO Kulturerbe eingestufte Schloss Eggenberg seine Pforten, lädt zum Entdecken und Staunen ein und zeigt, worin der einzigartige Wert dieses geschützten Bauwerkes besteht.

GRAZ. Am 18. April begehen die zwölf österreichischen Welterbestätten jedes Jahr den „Österreichischen Welterbetag“. Und heuer gibt es ein ganz besonderes Jubiläum zu feiern: Am 16. November 1972 verabschiedete die Generalkonferenz der UNESCO das „Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt“ (kurz: Welterbekonvention). Damit wurde das international bedeutendste Instrument begründet, das den Schutz außergewöhnlicher kultureller Güter und einzigartiger Naturschätze zum Ziel hat. Am 18. Dezember 1992 trat Österreich jenen Staaten bei, die sich dem Schutz des gemeinsamen Kultur- und Naturerbes der Welt verpflichtet haben.

Seit zwölf Jahren ist Schloss Eggenberg Teil der Welterbestätte „Graz und Schloss Eggenberg".

Bewusstsein für Bemühungen

Nach nunmehr 50 Jahren umfasst die Liste des UNESCO-Welterbes mehr als 1.100 Welterbestätten, die als gemeinsames Erbe der gesamten Menschheit unter dem Schutz der UNESCO und damit der internationalen Staatengemeinschaft stehen. Der Welterbetag soll als Aktionstag dazu beitragen, auf das UNESCO-Welterbe in Österreich aufmerksam zu machen und Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es steter Bemühungen bedarf, diese einzigartigen Kultur- und Naturschätze vor Verfall oder Zerstörung zu bewahren.

Der Alltag hinter den Fassaden

Als Erweiterung der Welterbestätte „Grazer Altstadt“ (seit 1999) wurde vor zwölf Jahren auch Schloss Eggenberg in die exklusive Runde jener herausragenden Kulturstätten der Welt aufgenommen, die laut UNESCO-Welterbekonvention nicht als Eigentum eines einzigen Staates anzusehen sind, sondern als ideeller Besitz der gesamten Menschheit. Heute, am 18. April öffnet das Schloss Eggenberg aus diesem besonderen Anlass seine Prunkräume und zeigt, worin der einzigartige Wert dieses geschützten Bauwerkes besteht und wie der Alltag hinter den Fassaden einer Welterbestätte aussieht. Mit einem vielfältigen Programm wird zum Entdecken und Staunen eingeladen.

Der Eintritt für alle Führungen und Programmpunkte ist heute frei.

Das Programm

Welterbe entdecken

Führungen durch die Prunkräume für alle, die Eggenberg kennenlernen möchten

10.15‒16.45 Uhr, zu jeder Viertelstunde

Welterbe (er)leben und erhalten

Was Eggenberg so besonders macht und wie wir es schützen können

Führungen um 11 und 13 Uhr

Welterbe Backstage

Einblicke hinter die Kulissen eines Gesamtkunstwerks – vom Keller bis zum Dachboden

Führungen um 10, 14, 15 und 16 Uhr

KulturGut verstehen

Vermittlung und Besucher:innenmanagement in Schloss Eggenberg

Führung um 12 Uhr

Tausend und eine Pracht

Schloss Eggenberg und seine unzähligen kostbaren Bestandteile

Interaktive Führungen für die ganze Familie um 10 und 14.30 Uhr

Dudelsack, Backgammon und die Falknerei

Immaterielles Kulturerbe in der Kunst

Führungen durch die Alte Galerie um 11 und 14 Uhr

Der Schlosspark – ein Landschaftsgemälde

Führung um 15 Uhr

Gratis-Zeitkarten für alle Führungen sind heute ab 9.30 Uhr für alle Programmpunkte am Vormittag und ab 13 Uhr für das Nachmittagsprogramm erhältlich.