Heute, 6. April, zu Mittag kam es auf der L201 zu einem Unfall zwischen einer Pkw-Lenkerin und einem Lkw-Lenker. Bei der Kollision kam die Lenkerin ums Leben. Nun bittet die Polizei um Mithilfe – Zeug:innen werden gesucht.

PALDAU. Gegen 11.40 Uhr fuhr ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Lkw von Feldbach kommend in Richtung Gleisdorf auf der L201. Auf Höhe Unterstorcha bemerkte der Mann – laut seinen eigenen Angaben – eine ihm entgegenkommende Kolonne, die sich gut 200 Meter noch von ihm entfernt befand.

Außerdem gab der 61-Jährige an, dass aus der Mitte dieser Kolonne ein Pkw auf seine Fahrspur lenkte und er teilte der Polizei mit, dass er nicht mehr reagieren konnte und es in weiterer Folge so zu einer Kollision kam.

Anrainerin alarmierte Einsatzkräfte



So krachte der Lkw-Lenker ungebremst mit einer Pkw-Lenkerin zusammen. Eine Anrainerin alarmierte die Einsatzkräfte. Der Lkw kam auf einem Wiesenstück zum Stehen. Der Lkw-Lenker wurde nach der Erstversorgung mit leichten Verletzungen ins LKH Feldbach gebracht. Am Pkw, der von einer 30-jährigen in der Südoststeiermark wohnhaften Rumänin gelenkt worden war, entstand Totalschaden. Die Notärztin konnte an der Unfallstelle nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Polizei bittet um Mithilfe , vor allem um Zeug:innen bzw. Lenker:innen der Kolonne. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Feldbach unter der Nummer 059133/6120 zu melden.

