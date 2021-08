TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Donnerstag, der 5. August

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Politik

In anderen Ländern bereitet man sich auf die dritte Coronaimpfung vor. Landeshauptmann Günther Platter fordert nun von der Bundesregierung eine rasche Entscheidung, wie es in Österreich diesbezüglich weitergeht. Mehr dazu ...

Zwei öffentliche Aufrufe zum kostenlosen PCR-Test nach positiven Testungen gibt es in Innsbruck für all jene, die in der Nacht von Freitag, 30. Juli 2021, auf Samstag, 31. Juli 2021, im LaCopa-LaCabana waren (mehr dazu) und jene, die am Freitag, 30. Juli 2021, um ca. 15.00 Uhr im Regionalbus 260 der VVT, Busstation Bielerhöhe nach Galtür, waren (mehr dazu)

Die Gemeinde Lech forciert nach der Erlassung einer zweijährigen Bausperre zusammen mit weiteren Tourismusgemeinden eine gemeinsame Front gegen Investorenmodelle. Mehr dazu ...

Wirtschaft

Knalleffekt im Tourismusverband Alpbachtal: Der Aufsichtsrat entlässt den Vorstand. Frank Kostner einstimmig zum neuen Obmann gewählt. Mehr dazu ...

Leute

Die Tiroler Volksschauspiele in Telfs hatten diese Woche seltene Gäste. Einmal war die ARGE Wirtschaftsbund zu Gast und warf einen Blick hinter die Kulissen (mehr dazu). Ein anderes Mal waren Pamela Rendi-Wagner (Bundes-SPÖ) und Georg Dornauer (SPÖ) bei der Aufführung "Rut" (mehr dazu).

Sport

Jessica Pilz hat den Finaleinzug bei den Olympischen Spielen in Tokio geschafft! Die in Innsbruck lebende Niederösterreicherin belegte in der Qualifikation für die Kombination den 6. Platz. Mehr dazu ...

Umwelt und Natur

Einmal mehr liegen DNA-Befunde für Schafsrisse in ganz Tirol vor und bestätigten den bereits geäußerten Wolfsverdacht. Mehr dazu ...

Verkehr

Die L 16 Pitztalstraße kann nun nach einem Murenabgang nahe der Pillerbachbrücke wieder einspurig mittels Ampelregelung für den Verkehr befahren werden. Mehr dazu ...

Innsteg zwischen Erl und Oberaudorf darf nach Überprüfung nicht mehr genutzt werden, da Tragsicherheit nicht mehr garantiert werden kann. Die Sperre dauert bis 2022. Mehr dazu ...

Historisches

Nach dem ersten Weltkrieg und dem Verlust Südtirols wurde immer weniger Salz aus Tirol exportiert. Dies führte dazu, dass die Saline in Hall am 5. August 1967 geschlossen wurde. Bis dahin war die Saline, die rund 9 km nördlich von Hall liegt, etwas über 700 Jahre in Betrieb. Die Saline in Hall wurde 1256 erstmals urkundlich erwähnt. Nur wenige Jahre später wurde in der Saline so viel Salz gefördert, dass sogar der Bischof einschreiten musste und mit Kirchenstrafen drohten, falls die Sonntagsruhe nicht eingehalten werde.

Wetter

Heute beginnt der Tag trüb und nass. Im Laufe des Vormittags werden die Wolken weniger und es zeigt sich vor allem am Nachmittag immer wieder die Sonne. Allerdings kann es zwischendurch auch regnen. Es wird leicht föhnig. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 16 und 22 Grad.

Weitere Themen

