Politik

Keine leichte Zeit für den Vorsitzenden der Landeshauptleute, LH Günther Platter. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), gegen den die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt, tritt zurück. Außenminister Alexander Schallenberg wird Kanzler. Mehr dazu...

Straßensperre

Die Sperre der Arlbergbahn konnte nach den Aufräumarbeiten wieder ausgehoben werden. Seit Sonntag 13 Uhr rollten wieder die Züge. Es kann aber noch zu Verzögerungen kommen. Mehr dazu...



Das Straßenfest der Interessensgemeinschaft Altpradl (Reichenauer Straße, Pembaur Straße) und Umgebung im Kreuzungsbereich Reichenauer Straße/Pembaurstraße spaltet die Gemüter. Die Organisatorinnen und Organisatoren ziehen eine positive Bilanz, der betroffene Individualverkehr ärgerte sich über Stau und Chaos. Mehr dazu...

Lokales

Es ist NICHT Fasnacht, nicht der 1. April und auch nicht der Tag der Witze- und Geshichtenerzähler. Was sich am Samstag in der Axamer Lizum abgespielt hat, ist Realität: Ein Rumäne war in der Axamer Lizum auf der Suche nach einer Tankstelle (!) in Notlage geraten! Mehr dazu...

Am 9. Oktober 2021 gegen 15:20 Uhr fuhr ein 48-jähriger Luxemburger auf der Zillerstraße B169 von Wiesing kommend in Richtung Mayrhofen. Mehr dazu...

Nach einem Wassernotfall auf der Venter Ache musste Samstag nachmittag ein 34jähriger Franzose rund eine halbe Stunde verletzt im eiskalten Wasser ausharren, ehe er mittels Tau vom Notarzthubschrauber Alpin 2 geborgen und in weiterer Folge mit einer Kernkörpertemperatur von 35 Grad ins Krankenhaus Zams eingeliefert wurde. Mehr dazu...

Gleichberechtigung

"Die Pinkifizierung ist ein wirksames optisches Mittel, um symbolisch auf den Welt-Mädchentag und die Diskriminierung von Mädchen hinzuweisen.", hält das Kinderhilfswerk Plan International fest. In Innsbruck wird die Bergiselschanze pink leuchten. Neben der Bergiselschanze stehen in Tirol anläßlich des 10. Internationalen Mädchentages am 11. Oktober vier weitere Sehenswürdigkeiten im Mittelpunkt. Mehr dazu...

Historisches

Am 11. Oktober 1983 wurde durch die beiden Chirurgen Raimund Margreiter und Franz Gschnitzer wird am Landeskrankenhaus Innsbruck die erste Herztransplantation in Österreich durchgeführt. Diese Herzoperation dauerte acht Stunden. Josef Wimmer erholte sich zunächst gut, starb aber nach einer zweiten Herztransplantation im Jahr 1986. Diese Herztransplantation war ein großes Medienereignis und führte dazu, dass die Transplantationschirurgie in Innsbruck ihren Ruf festigen konnte.

Wetter

Heute wird das Wetter wechselhaft. Sonne und Wolken wechseln sich ab, die Sonnenstunden überwiegen. Es bleibt meist trocken. Der Tag startet frisch. Die Tageshöchstwerte liegen am Nachmittag zwischen 10 und 15 Grad.

