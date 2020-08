In einem Pressestatement hat sich Bundeskanzler Kurz heute zu der Reisewarnung für Kroatien und der aktuellen Situation geäußert. Am Sonntag wurden weniger Infektionen gemeldet als am Samstag.

ÖSTERREICH. Neben der verhängten Reisewarnung für Kroatien kündigte Kurz nun ebenfalls die verstärkten Grenzkontrollen ab Montag 00.00 Uhr an. Von Kroatien und den Reiserückkehrern gehe eine besondere Gefahr aus, die Maßnahmen wurden ergriffen, um einen zweiten Lockdown zu verhindern. "Das Virus kommt über die Grenze nach Österreich. Das Virus kommt mit dem Auto nach Österreich", begründete der Bundeskanzler am Sonntag die neuen Maßnahmen.

"Gefahr geht von Kroatien aus"

Die größte Gruppe der Infizierten seien inzwischen junge Leute, die zwar selbst keine Symptome haben, allerdings besteht die Gefahr, dass junge Menschen ihre Eltern beziehungsweise Großeltern anstecken, was wiederum sehr gefährlich werden kann, so Kurz. Er appellierte auch an die Urlauber von den kostenlosen Tests Gebrauch zu machen. Da die Grenzkontrollen für die Gesundheitsbehörden ressourcenintensiv seien, stehe das Bundesheer zur Verfügung. Er bat, im Rahmen des Assistenzeinsatzes das Bundesheer anzufordern, damit die Kontrollen im vollem Umfang durchgeführt werden können.

"Ich habe eine große Bitte an die Bevölkerung: Bitte, seien Sie vorsichtig. Die Zahlen steigen wieder, die Corona-Pandemie ist noch nicht überstanden, und wir müssen alles tun, um die Gesundheit in Österreich zu schützen, vor allem aber auch, um einen zweiten Lockdown zu verhindern, damit nicht Arbeitsplätze und die Wirtschaft gefährdet sind", sagte Kurz.

NEOS: Runder Tisch mit allen Parteien

Verwundert reagierte NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker auf die Medienberichte vom Wochenende, wonach Kanzler Kurz strengere Kontrollen an den Grenzen fordert und die Gesundheitsbehörden kritisiert. „Die Gesundheitsbehörden haben keine 15.000 Tests pro Tag versprochen. Die Gesundheitsbehörden haben auch keine Ergebnisse binnen 24 Stunden nach der Testung versprochen. Das waren Ankündigungen der Regierung“, sagt Loacker in einer Aussendung. "Kurz ist Chef dieser Regierung. Er soll also bitte aufhören, dem Koalitionspartner und der Öffentlichkeit Dinge über die Medien auszurichten und zu ,fordern', er soll endlich tun. Als Kanzler muss er seine Koordinierungsfunktion wahrnehmen", kritisierte der NEOS-Politiker.

Großer Anstieg in Niederösterreich

Am Sonntag sind nach 303 am Samstag 191 Neuinfektionen in ganz Österreich gemeldet worden. Das liegt aber nicht zwingend an einem Rückgang bei den Ansteckungen, sondern am Feiertagswochenende. Vermehrt gemeldet wird von den Laboren wohl erst am Montag wieder. 86 der 191 Neuinfektionen entfallen auf die Bundeshauptstadt. Einen sprunghaften Anstieg vermeldete Niederösterreich: Nach sieben neuen Fällen am Samstag waren es am Sonntag 39. Oberösterreich meldete mit 24 die drittmeisten Neuinfektionen. Danach folgen Salzburg mit 14, Tirol mit zwölf und Kärnten mit acht. Vorarlberg verzeichnete vier Neuinfektionen, die Steiermark drei und das Burgenland eine.

84 Personen befinden sich derzeit im Spital, davon 19 auf einer Intensivstation. Die Anzahl der Patientinnen und Patienten im Spital ist deutlich rückläufig – im Vergleich zu gestern (11.00 Uhr) konnten 18 Personen entlassen werden. 728 Personen sind insgesamt verstorben.

Gratis Corona-Tests für Kroatien-Rückkehrer

Grenzkontrollen werden ab Montag weiter verschärft