Österreicher, die vor Montag aus Kroatien zurückkehren, dürfen sich kostenlos testen lassen. Die Anmeldung erfolgt über die Gesundheitshotline 1450.

ÖSTERREICH. Mit der von der Bundesregierung verhängten Reisewarnung für Kroatien gelten ab Montag verschärfte Einreisebestimmungen nach Österreich. Mehrere zehntausend heimische Urlauberinnen und Urlauber dürften davon betroffen sein. Gesundheitsminister Rudi Anschober gab bekannt, dass sich alle Österreicher, die zwischen Freitag, dem 7. August und Sonntag – also vor Gültigkeit der neuen Einreisebestimmung – aus Kroatien kamen, ab Montag kostenlos per Anruf bei 1450 testen lassen können. Und zwar auch wenn sie keine Symptome aufweisen. Damit wolle man „die Dunkelziffer möglichst klein halten und genaue Informationen über das tatsächliche Infektionsgeschehen erhalten“.

Vor Ort testen

„Da es sich hier um große zusätzliche Testmengen handeln wird, ist nicht auszuschließen, dass das Ergebnis in Einzelfällen nicht innerhalb der vorgegebenen 48 Stunden vorliegen wird“, sagte Anschober und ersuchte um Verständnis. Der Gesundheitsminister appellierte an alle Betroffenen, „diese Testmöglichkeit zu nützen und bis zum Vorliegen des Ergebnisses sich so zu verhalten, dass es im Infektionsfall zu keinen Ansteckungen kommen kann“. Das bedeutet man muss sich in Quarantäne begeben. Den notwendigen Test könne man gleich vor Ort machen lassen. Am besten man informiert sich in seinem Hotel oder auf der Website der österreichischen Botschaft, wo auch eine Liste an zertifizierten Testlabors abrufbar ist. Urlaubern, die im Moment in Kroatien sind, empfiehlt Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) zurückzukehren.

Während es am Samstag doch nicht zu den erwarteten Staus gekommen ist, erwartet der ÖAMTC heute Sonntag einen starken Rückreiseverkehr. Stundenlange Wartezeiten an den Grenzen von Slowenien bei der Einreise werden erwartet. Este Staumeldungen gibt es bereits beim Grenzübergang aus Ungarn bei Nickelsdorf Richtung Österreich. Die Wartezeit beträgt hier mehr als eine Stunde. Laut ÖÄMTC sei es am besten über kleinere Grenzübergänge auszuweichen. Das ist allerdings nur österreichischen und slowenischen Staatsbürgern erlaubt. Alle anderen Reisenden dürfen nur die Hauptgrenzen Karawanken Tunnel (A11), Loiblpass (B91) und den Autobahnübergang Spielfeld (A9) benutzen.

Wo es sich am Sonntag stauen könnte

In Kärnten bzw. Slowenien vor dem Karawanken- und Loibl-Tunnel

In der Steiermark bzw. Slowenien vor Spielfeld

Im Burgenland bzw. Ungarn vor Nickelsdorf

In Salzburg vor der Grenze Walserberg

In Tirol vor Kufstein/Kiefersfelden

Reisewarnung für Kroatien ab Montag

Die Reisewarnung tritt um Mitternacht von Sonntag auf Montag in Kraft. Bei der Einreise nach Österreich muss dann ein ärztliches Gesundheitszeugnis vorgelegt werden. „Dieses Gesundheitszeugnis muss einen negativen PCR-Test bestätigen, der nicht länger als 72 Stunden zurückliegen darf", teilte Gesundheitsminister Rudolf Anschober in einer Aussendung mit. Wenn ein solcher Nachweis nicht erbracht werden kann, müssten die Reiserückkehrer innerhalb von 48 Stunden einen Test veranlassen, teilte Anschober weiters mit. Bis das Testergebnis vorliege, müssten sie in Quarantäne bleiben. „Damit ist Kroatien gleich eingestuft wie andere Länder des Balkans – Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien."

Grenzkontrollen werden ab Montag weiter verschärft