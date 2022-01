Mit einer abgeschlossenen Lehrausbildung hat jeder junge Mensch schon einmal einen ganz großen Trumpf für seine Zukunft in der Tasche. Unsere Region hat eine Vielzahl an Ausbildungsmöglichkeiten quer durch die Branchen zu bieten.

BEZIRK DEUTSCHLANDSBERG. Gerade die letzten Monate haben gezeigt, dass ein erlerntes Handwerk bzw. eine abgeschlossene Lehre Gold wert ist. Mit einem vielfältigen Mix von international agierenden Produktionsfirmen bis hin zu gut in der Region verankerten Klein- und Mittelbetrieben jeglicher Branche bietet unsere Region eine Vielfalt an zukunftsträchtigen Lehrberufen mit guten Zukunfts-Aussichten.

Überhang am Lehrstellenmarkt

Die AMS Regionalstelle Deutschlandsberg meldete Ende Jänner dieses Jahres 88 sofort verfügbaren Lehrstellen, "Das entsprich einer doppelt so hohen Anzahl wie noch vor einem Jahr", weißt AMS Geschäftsstellenleiter Hartmut Kleindienst auf den schon über Monate bestehenden Überhang am Lehrstellenmarkt hin. Unter den Betrieben, die nach Lehrlingen suchen, sind auch renommierte Paradebetriebe aus dem Bereich der Industrie dabei.

Starke Lehrbetriebe im Bezirk

Darunter ist auch der Bohrer-Spezialist "Fish-Tools" mit Sitz in St. Josef/Weststeiermark, der als gut situierter Familienbetrieb 2021 sein 75-jähriges Bestehen gefeiert hat. Hier eine Lehre zum Bürokaufmann bzw. zu Bürokauffrau, Zerspanungstechniker:in oder auch im Bereich der Präzisionswerkzeuges zu absolvieren, bedeutet einen Gewinn mit Zukunftspotenzial.

Hoch hinaus kommt man als Dachdecker, Spengler und Zimmerer, alles Lehrstellen, die die Firma Strohmeier in Wettmannstätten anzubieten hat. Ebenso gut beraten sind junge Leute mit einer Lehrstelle bei der Kiegerl Bauunternehmung GmbH in Stainz.

Gleichfalls im Erzherzog-Johann Markt situiert ist der erst kürzlich ausgebaute "Stainzerhof", der so wie eine Vielzahl an Gastronomiebetrieben in der Region dringend nach "Superhelden in der Gastfreundschaft" sucht.

Wer gerne für das tägliche Brot verantwortlich ist, kann mit einer Ausbildung zum Bäcker seine Berufung finden, so wie eine solche bei der Deutschlandsberger Bäckerei Bartl geboten wird. Die Angebote an offenen Lehrstellen reichen vom Handel über Immobilienbüros bis hin zu Handwerksbetrieben quer durch die Sparten, am besten gleich informieren und Bewerbungsschreiben losschicken.

Dieser Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Ansturm auf die Lehrberufe in Österreich

Der Facharbeitermangel ist eklatanter denn je