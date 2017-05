„Steirischer Frühjahrsputz“ der Musik-NMS Eibiswald

11.05.2017, 15:11 Uhr

Auch die Schülerinnen und Schüler der NMS Eibiswald haben bei der Aktion "Saubere Steiermark" mitgemacht.

EIBISWALD. Auch heuer beteiligte sich die Musik-NMS Eibiswald wieder an der Aktion „Steirischer Frühjahrsputz“. So schwärmten 25 Mülldetektivinnen und Mülldetektive der 2.b und drei Schülerinnen der 1.b aus, um den Müll, der sich durch achtlose Mitbürgerinnen und Mitbürger in den umliegenden Straßen der Schule angesammelt hatte, ordnungsgemäß zu entsorgen. Als Säuberungsgebiete wurden vorzugsweise die stark frequentierten Schulwege der Schülerinnen und Schüler ausgewählt.



"Schmuckstücke" am Wegesrand

Zahlreiche "Schmuckstücke" fanden den Weg in die Hände der Kinder. So wurden zum Beispiel Zierkappen, ein Drahtseil, sämtliche Glasflaschen oder Ähnliches in den dichten Gebüschen und am Wegesrand unter der Leitung der Pädagogen Silke Radmüller, Gerhard Silly und Schulassistentin Veronika Fahler entdeckt und anschließend entfernt. Vielleicht trägt diese Umweltaktion ein bisschen dazu bei, dass das Bewusstsein für eine adäquate und umweltschonende Müllentsorgung bei den jungen Menschen gestärkt wird.