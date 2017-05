1. Klasse West: Rückschlag für Grenzland im Aufstiegskampf

08.05.2017, 10:26 Uhr

Nur Ehrenhausen, Stainz und DSC II gewinnen in der 1. Klasse. Am Samstag kommt es zum Spitzenspiel.

In der 1. Klasse West ist Ehrenhausen gefühlsmäßig von den Titelaspiranten am besten drauf: Das 6:0 bei St. Josef zeugt von viel Selbstvertrauen, während Grenzland wichtige Punkte liegen ließ. In Köflach kam der USV nach 0:3 noch auf 2:3 ran, Sebastian Wippels Tor (85.) kam aber zu spät, um die Partie noch zu drehen. Stainz kam zu Hause zu einem mühevollen 4:2-Sieg gegen Lankowitz, nach Pausenrückstand erlöste David Reisinger die Hausherren erst in der 86. Minute mit dem entscheidenen vierten Tor. Auch die Deutschlandsberger wursteln sich weiter im Spitzenfeld durch: Bis zur 85. Minute lag DSC II gegen Edelschrott hinten, der 3:2-Siegtreffer durch Gabriel Tolic fiel erst in der 90. Minute nach einem vermeintlichen Stürmerfoul.

Ehrenhausen gegen DSC II

Rechnerisch ist in der 1. Klasse zwar noch alles möglich, Grenzland hat nun allerdings die schlechtesten Karten im Quartett der Aufstiegsaspiranten. Im Moment scheint Ehrenhausen die beste Performance auf das Feld zu bringen, das hat sich bereits beim 1:1 in Stainz gezeigt. Jetzt haben die Südsteirer mit Grenzland (letzte Runde) und am Samstag (17 Uhr, Zementparkstadion) mit DSC II noch zwei unmittelbare Konkurrenten am eigenen Platz zu bekämpfen. Bei einer Niederlage wären die Deutschlandsberger wohl auch aus dem Aufstiegsrennen draußen. Es bleibt also weiter extrem spannend in der 1. Klasse West.