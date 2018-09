Kinder schnuppern im Innovationstruck an ihrer digitalen Zukunft

24.09.2018, 14:18 Uhr

Montag und Dienstag steht der Innovationstruck der Industriellenvereinigung am Deutschlandsberger Merkur-Parkplatz: mit einer virtuellen Welt aus Lego-Steinen und Robotern.

„Digital ist normal“: Unter diesem Motto tourt der Innovationstruck der steirischen Industriellenvereinigung (IV) derzeit durch die Steiermark. Einen Monat lang besucht der Bus neun Städte und startete am Montag in Deutschlandsberg.Projektleiterin Nina Zechner zeigte sich vom Interesse der Kinder an der digitalen Welt beeindruckt: „Wir wollen die Bedeutung der Digitalisierung für die Standortsicherung und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie schon bei den Kleinen verankern, schließlich geht es um Arbeitsplätze der Zukunft.“ Eine halbe Million Lego-Bauteile führt der IV-Innovationstruck mit. Auf mehreren Stationen wird nicht nur mit den bunten Steinen gebaut, die Kinder programmieren mittels Smartphones und Tablets ihre Kreationen auch selbst.

Jonas Schmuck, neunjähriger Authist, stellte uns sein Projekt vor: „Ich habe ein Milo gebaut, das ist eine fahrbare Forschungssonde für den Weltraum. Die Programmierung war einfach, und es fährt!“ Auch seine Lehrerin Helga Horner freute sich: “Digitale Workshops können im fächerübergreifenden Unterricht eingesetzt werden und sinnerfassendes Lesen der Anleitungen hilft zum Beispiel im Deutschunterricht."Horner kennt mit ihren Schülern die virtuelle Welt bestens. Schon seit zwei Jahren ist an der VS Deutschlandsberg die digitale Welt wichtiger Bestandteil des Unterrichts, der Zugang fällt Kindern leichter als Erwachsenen. Während man der älteren Generation oft erklären muss, warum Computermäuse keinen Käse fressen, haben Kinder völlig andere geistige Zugangsformen zum Thema. „Arbeitsplätze der Zukunft sind mit umfassenden digitalen Kenntnissen untrennbar verbunden,“ weiß auch Zechner, die Auskunft über die IV-Aktion gibt. "Unser Truck wiegt 40 Tonnen und sein Innenraum ist so groß wie eine Wohnung." Die Kinder können im Truck auch mit Lego-Robotern sprechen.Industriebetriebe aus der Weststeiermark wie Kendrion (Eibiswald), Epcos (Deutschlandsberg) oder Wolfram (St. Martin) unterstützen die Aktion, wohl wissend, dass qualifizierte Arbeitskräfte von morgen mehr und mehr bereits im Volksschulalter begeistert werden müssen.