Bei der Generalversammlung der Landjugend (LJ) Graz-Umgebung in Premstätten erfolgte eine Stafettenübergabe. Aus beruflichen Gründen verabschiedete sich Katharina Fuchs aus dem Vorstand. Die Eggersdorferin arbeitet als Pädagogin an der VS Odilien in Graz und bereitet sich auf ihr Masterstudium vor. Zu ihrer Nachfolgerin wurde Maria Prietl (19) gewählt. Die neue LJ-Leiterin kommt aus Großstübing (Gemeinde Deutschfeistritz) und besucht die HLW Sozialmanagement. Ihr zur Seite steht Klemens Lienhart. Der Premstätter ist seit 2021 LJ-Bezirksobmann und studiert Gartenbau.

Ein humorvoller Jahresrückblick zeigte die LJ-Schwerpunkte wie Allgemeinbildung, Sport, Gesellschaft, Landwirtschaft, Umwelt, Kultur und Brauchtum. Ein Höhepunkt war die Verleihung von Auszeichnungen und die Siegerehrung im Mannschaftskegeln, das kürzlich über die Bühne ging. Den Sieg holte sich die LJ Zettling vor Tulwitz und Frohnleiten. Die Punktemeisterschaft gewannen Jasmin Lindner/Frohnleiten und Jakob Harrer/Tulwitz, die Ortsgruppenwertung ging an Tulwitz vor Eggersdorf und Großstübing. Leistungsabzeichen erhielten Alexander Berger/Eggersdorf, Georg Rath/Wundschuh und Nicole Probst/Zettling (Bronze), mit Silber wurden Maria Prietl und Theresa Kasper/Hitzendorf geehrt. Die Auszeichnung „Ehrenwertvoll“ erhielt ein früheres LJ-Bezirksduo, Katharina Muhr und Andreas Baumhackl leiteten die LJ um 2016. In ihrer Festrede hob Premstättens Vzbgm. Ingrid Baumhackl die Bedeutung der Landjugend für die Gesellschaft hervor. Mit ihr gratulierten dem neuen Vorstand u.a. Bgm. Erich Gosch/Feldkirchen, GR Franz Strommer/Seiersberg-Pirka, Kammerobmann Manfred Kohlfürst, Johannes Hubmann vom Maschinenring sowie Isabella Schilling und Stefan Lerchbaum von der LJ Steiermark. Die musikalische Umrahmung kam vom Eggersdorfer Trio „Musi 8063“ mit David Hammer sowie Mathäus und Alexander Berger.