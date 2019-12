"Tatort Walzer": Neujahrskonzert der Walzerperlen

Wie jedes Jahr sind die Walzerperlen im Jänner in der Steiermark unterwegs, um das neue Jahr musikalisch willkommen zu heißen. Den Auftakt machen sie am 2. Jänner ab 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Gratwein. Betrug, Intrigen, politische Ränkespiele, banale Vergehen und schaurig-blutige Verbrechen – all diese Delikte spüren die Walzerperlen in der gemeinhin als unschuldig wahrgenommenen Musik rund um Johann Strauß auf. Der Jahreswechsel wird also zum "Tatort Walzer".

Mit den Einlagen der Sopranistinnen Bettina Wechselberger und Birgitta Wetzl alias Opernkabarett und eingebettet in die Moderation von Klaus Melem verspricht der Abend, die durchaus vorhandenen dunklen Seiten im musikalischen Repertoire dieser Zeit auf charmant-amüsante Weise ins Bühnenlicht zu rücken.

Infos: www.walzerperlen.com. Tickets gibt’s bei den Gemeindeämtern und Servicestellen von Gratwein-Straßengel sowie bei Ö-Ticket.