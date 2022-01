Die Vorbereitungen für die Generalsanierung auf der A9 im März starten. Schartnerkogel- und Gleinalmtunnel werden deshalb in mehreren Nächten gesperrt, der Gegenverkehr wird adaptiert.

GRAZ-UMGEBUNG. Anfang März startet die Asfinag das herausforderndste Sanierungsprojekt dieses Jahres in der Steiermark, wie sie selbst meint: Zehn Kilometer der Pyhrnautobahn, von Übelbach bis Deutschfeistritz, werden in zwei Phasen bis Herbst 2023 erneuert, inklusive des Schartnerkogeltunnels.

Auch Gleinalmtunnel gesperrt



Um diese Bauarbeiten bei aufrechtem Verkehr durchführen zu können, wurde der Tunnel in Fahrtrichtung Süden/Slowenien bereits auf einen Gegenverkehrsbetrieb umgerüstet. Alle Anlagen, insbesondere die Lüftung und die Sensoren, müssen aber noch umfangreichen Tests unterzogen werden, die jetzt im Zuge von vier Nachtsperren bis Anfang Februar stattfinden. Der Gleinalmtunnel ist in diesen Nächten dadurch ebenso in Richtung Süden gesperrt.

Im Detail:



Sowohl Schartnerkogel- als auch Gleinalmtunnel werden daher am Montag, 24. Jänner, ab 20.30 bis 5 Uhr früh gesperrt.

Die weiteren Nachtschichten für die Asfinag-Mitarbeiter:innen sind Mittwoch, 26. Jänner, sowie Montag, 31. Jänner, und Dienstag, 1. Februar – jeweils von 20.30 bis 5 Uhr früh.

Das könnte dich auch interessieren:



ÖBB investieren auch heuer in GU-Nord