Am Mittwoch wurde der erste "Baula Pausenlos"-Standort mit neuem Konzept in Feldkirchen eröffnet.

Die sogenannten 24-Stunden-Lebensmittel-Automaten boomen seit der Krise enorm. Auch im Süden von Graz war in den letzten Monaten eine verstärkte Zunahme dieser kontaklosen Bauernläden zu beobachten.

Einfach im Schließfach abholen: Bestellung und Bezahlung via App

Bequem via App bestellen

In Feldkirchen bei Graz hat vergangene Woche auch ein solcher Selbstbedienungsautomat geöffnet, allerdings mit völlig neuem Konzept. Neben Regionalität und Nachhaltigkeit bietet das neue System nämlich nicht nur die Möglichkeit spontan vor Ort an den Lebensmittelautomaten Produkte auszuwählen und zu kaufen, sondern mit der Baula-Pausenlos-App können Einkäufe ganz einfach auch online getätigt und dann am Schließfach abgeholt werden. Die Abholung erfolgt dabei über einen QR-Code, der auch an Familienmitglieder oder Freunde weitergeleitet werden kann. Dadurch kann der Einkauf auch von anderen Personen bequem abgeholt werden.

Neues Konzept: Vergangene Woche wurde der erste "Baula Pausenlos"-Standort in Feldkirchen bei Graz eröffnet.

Viele Partner an Bord

Hinter dem zukunftsweisenden Projekt stehen neben der Gemeinde Feldkirchen, auch das Regionalmanagement Steirischer Zentralraum, die Grazer Energieagentur sowie die Landwirtschaftskammer. Betrieben werden die neuen "Baula Pausenlos"-Standorte (weitere sollen in allen Grazer Bezirken folgen) von der Hillob OG. Dahinter stehen als Geschäftsführer die Landwirte Markus Hillebrand und Karl Obenaus. "Durch eine Kombination aus Selbstbedienungsautomaten vor Ort und Online-Bestellsystem werden regionale Lebensmittel zugänglich gemacht. Mit 'Gutes vom Bauernhof' und dem AMA Genuss Region-Partnersystem wird die neue österreichische Kulinarik-Strategie von Bund und Land verfolgt und damit Vertrautheit, Nähe und Heimat mit kontrollierten bäuerlichen Lebensmittel auf höchstem Qualitätsniveau garantiert", betonen die beiden einhellig.

Aufwertung für die Gemeinde

Auch Feldkirchens Bürgermeister Erich Gosch sieht in dem Projekt eine absolute Bereicherung für seine Gemeinde. "Die Selbstbedienungsautomaten sind eine optimale Ergänzung zu bereits bestehenden Bauernmärkten. Wir freuen uns sehr als Gemeinde Feldkirchen den ersten "Baula Pausenlos"-Standort im steirischen Zentralraum umzusetzen und dadurch noch mehr bäuerliche Spezialitäten aus der Gemeinde Feldkirchen rund um die Uhr zugänglich zu machen", so der Ortschef abschließend. Weitere Infos gibt es unter www.baula-pausenlos.at