Neues Seniorenhaus Koralmblick in Frauental

Farblich definierte Wohnbereiche, in denen Wände, Möbel und Bilder sorgfältig aufeinander abgestimmt sind, sollen allen Menschen, aber speziell denen mit besonderen Bedürfnissen im neuen Seniorenhaus Koralmblick eine Orientierung und Zugehörigkeit ermöglichen. Die einzelnen Wohnbereiche mit den Namen Weingarten, Blumenwiese, Hortensie, Sonnenblume, Rosenblüte und Kleeblatt finden in ihrer Thematik auch Platz in der liebevoll gestalteten Grünanlage im Außenbereich.

Liebevolle Gestaltung

"Auf unsere Bewohner*innen warten 121 geschmackvoll eingerichtete Einzelzimmer und 19 Doppelzimmer. Unser Musterzimmer liefert einen Vorgeschmack darauf, wie der neue Lebensraum, durch persönliche Gegenstände bereichert, zur individuellen Wohlfühlzone werden kann. Wir bieten neben einer hohen Pflege-, und Betreuungsqualität eine auf die Biografie basierende aktivierende Sozialbetreuung, weil Körper, Geist und Seele untrennbar miteinander verbunden sind", erklärt Althea-Geschäftsführerin Waltraud Gössler. Neben unserem Zusatzschwerpunkt der Pflege und Betreuung von Menschen mit dementiellen Erkrankungen, finden auch Konzepte zur Kurzzeit-, und Übergangspflege Platz. Zusätzlich sind uns Palliativpflege und würdevolle Begleitung von Bewohner*innen und deren Angehörigen in der letzten Lebensphase eine Herzensangelegenheit.

Definierter Demenzbereich

Im Seniorenhaus Koralmblick gibt es einen definierten Demenzbereich mit besonderer Ausstattung, wie Aquarien in den Ruhezonen, Dachterrassen und einen Demenzgarten, der einen Rundweg mit gemütlichen Sitzgelegenheiten, einen Beerennaschgarten, Hochbeete und einen Wartebereich mit Bushaltestelle beinhaltet.

Wertvolles Team

Unsere Mitarbeiter*innen sehen wir als unser höchstes Betriebskapital; wir stehen für eine duale Führung in den Bereichen Pflege/Betreuung und Verwaltung, flache Hierarchien, ein wertschätzendes „DU“ im gesamten Unternehmen als Zeichen der Begegnung auf Augenhöhe und verbindendes Signal unserer gemeinsamen Wertehaltung. Als Wertschätzung und Dankbarkeit unserem Team gegenüber gibt es gemütliche mit Küchenzeilen ausgestattete Sozial- und Besprechungsräume, ein freies Mittagessen während des Arbeitstages, einen zusätzlichen Urlaubstag am Geburtstag, sowie eine direkt an das Haus angrenzende, aber externe Mitarbeiter*innenwohnung als temporäre Übernachtungsmöglichkeit und als Rückzugsort für längere Pausen. "Ich freue mich auf die Eröffnung im März 2022 und darauf, dass die Transformation nicht mit diesem Tag abgeschlossen ist, sondern wieder von neuem beginnt, somit ein Kreislauf entsteht. Die gemeinsame Reise geht auch nach der Eröffnung weiter. Mit jeder Bewohner*in, jedem/r Mitarbeiter*in und jeder Begegnung zwischen Menschen, die in unseren Häusern ein- und ausgehen, wird das Haus mit Leben erfüllt", freut sich die Geschäftsführerin auf den Start im März 2022.

Kontakt für Pflegeplatzanfragen und für Bewerbungen:

Mag. (FH) Ingrid Buchsteiner

E-Mail: office@althea.co.at

Tel: 0664/3804158