Nächster Schritt in der Kooperation mit Styria vitalis: Gratwein-Straßengel macht Ernst, wenn es um die gesunde Ernährung der Kinder geht.

Wie die WOCHE Ende August berichtet hat (siehe Infos unten), hat sich die Marktgemeinde Gratwein-Straßengel zum Schulbeginn vorgenommen, die Mittagsmenüs und Jausen der Kinder in den Kindergärten und Schulen genau unter die Lupe zu nehmen. Ziel war und ist es, Qualität, Geschmack und Vielfalt zu vereinen, vor allem unter dem Gesichtspunkt der Regionalität. Nun hat der Fachausschuss für Kinder und Schulen evaluiert und die ersten Ergebnisse auf den Tisch gelegt.

Mit diesen geht es aber noch in die Praxis, denn auch das Selbstverständnis des Gemeindenachwuchses spielt eine Rolle. Gemeinsam mit Styria vitalis hat Gemeinderätin Yasemin Cetin als Projektverantwortliche Workshops organisiert, bei denen die Kinder sich mit dem Thema Gesunde Jause beschäftigen. Wie diese zubereitet wird, wurde auch sogleich einmal ausprobiert. So haben die Mitarbeiter von Styria vitalis etwa schon zum Backen von Jausenweckerl eingeladen. " Wir, Ausschussobmann Erwin Weingrill und ich, durften beim ersten Workshop im Marktkindergarten Judendorf Mäuschen spielen und haben das Entstehen eines Jausenweckerls vom Mischen der Zutaten über das Kneten des Teiges bis zur richtigen Backzeit von den Kindern erklärt bekommen. Da waren alle mit viel Freude bei der Arbeit und beim Verkosten dabei", freut sich Yasemin Cetin.

Nächster Schritt: Zukünftig wird man auch noch mehr über den Verpfleger und die Herkunft der Produkte für das Kinderessen direkt auf der Homepage der Gemeinde erfahren können, um so den Eltern noch mehr Information zukommen lassen zu können.

