Der ÖVP-Bezirksparteitag brachte mit knapp 99 Prozent ein beachtliches Votum für Ernst Gödl, aber auch ein deutliches Bekenntnis von der hohen Politik zum Ausbau der A9 sowie einem Bahnanschluss beim Flughafen. Am Samstag wurde Hausmannstätten zum Zentrum der ÖVP mit den Spitzen von Land, Stadt Graz und LR Christopher Drexler, der die Schützenhöfer-Nachfolge antritt und Anfang Juli vom Landtag zum neuen Landeshauptmann gewählt werden wird.

Starke Stimmen für den Ausbau der A9

„Die Wirtschaft kann sich nur mit entsprechender Infrastruktur gut entwickeln. Wir werden in Zukunft sicherlich einen Bahnanschluss beim Flughafen brauchen, und wir werden um einen Ausbau der A9 nicht herumkommen“, sagte LR Barbara Eibinger-Miedl. Wie Insider wissen, soll das Cargo-Center in Wundschuh ausgebaut werden. Einmal mehr braucht der Terminal einen gut befahrbaren Straßenzubringer, wie auch die Pendler, die zwischen Wildon und Kalsdorf auf der A9 zu Spitzenzeiten im Stau stehen. Gödl bekräftigte, sich im Nationalrat für die dritte Autobahnspur einzusetzen, um dieses Nadelöhr zu entschärfen. Gemeinsam mit Drexler zeichnete Gödl seinen Vor-Vorgänger als Bezirksparteiobmann, den früheren Frohnleitner Vzbgm. Wolfgang Kasic mit dem Goldenen Ehrenzeichen der steirischen Volkspartei aus. Kasic führte die Bezirkspartei bis 2011, bevor Ridi Steibl übernahm und 2013 an Gödl übergab. Die Wahl leitete VP-Landesgeschäftsführer LAbg. Detlev Eisel-Eiselsberg. Zu Gödls Stellvertretern in der Bezirkspartei wurden Eibinger-Miedl, LAbg. Matthias Pokorn und die EU-Abgeordnete Simone Schmiedtbauer einstimmig gewählt. Mit Eloquenz moderierte Antonia Herunter den Bezirksparteitag, die junge Kalsdorferin wird in der ÖVP wohl noch weitere Aufgaben übernehmen.