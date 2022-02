In der Nacht von Montag, 31. Jänner, auf Dienstag, 1. Februar 2022, sind die Impfzertifikate von rund 33.000 Steirern abgelaufen. Laut tagesaktuellen Zahlen des BMGSK gab es am Dienstag 32.974 weniger gültige Zertifikate. Der Neuerwerb von Zertifikaten am durch Genesung oder Auffrischungsimpfung ist nicht gegengerechnet, also haben insgesamt wohl mehr als 33.000 Steirerinnen und Steirer aufgrund der Fristverkürzung von neun auf sechs Monate für den “Booster” den 2G Status verloren.

Die Anzahl der Gemeinden die damit die 80% Hürde überspringen, mit der sie Anspruch auf die viel diskutierte Förderung aufgrund der Impfquote erhalten, hat sich in der Steiermark damit über Nacht von 38 auf 16 reduziert. Allein in der Landeshauptstadt Graz hatten am 1. Februar 2022 8.260 Personen weniger ein gültiges Impfzertifikat.

Die 16 Gemeinden mit über 80% aktiven Impfzertifikaten der impfbaren Bevölkerung (5+) Stand 1. Februar 2022 23:59

Krakau 83,6% - 1.124 aktive Impfzertifikate/1.344 Einwohner 5 Jahre und älter (-31/-2,3% zum Vortag)

Spital am Semmering 82,4% - 1164/1.413 (-41/-2,9%)

Tragöß-Sankt Katharein 81,4% - 1429/1.756 (-34/-1,9%)

Stattegg 81,4% - 2299/2.826 (-64/-2,3%)

Bad Radkersburg 81,0% - 2483/3.064 (-64/-2,1%)

Pusterwald 80,9% - 331/409 (-6/-1,5%)

Thal 80,9% - 1858/2.297 (-47/-2,0%)

Aflenz 80,9% - 1894/2.342 (-58/-2,5%)

Rettenegg 80,7% - 557/690 (-6/-0,9%)

Radmer 80,5% - 401/498 (-1/-0,2%)

Pernegg an der Mur 80,4% - 1860/2.312 (-50/-2,2%)

Tillmitsch 80,4% - 2649/3.294 (-77/-2,3%)

Eisenerz 80,2% - 2933/3.655 (-95/-2,6%)

Sankt Barbara im Mürztal 80,2% - 5063/6.313 (-150/-2,4%)

Breitenau am Hochlantsch 80,1% - 1250/1.561 (-16/-1,0%)

Hart bei Graz 80,0% - 3989/4.985 (-150/-3,0%)

Neue Impfquote der impfbaren Bevölkerung (5 Jahre und Älter) Stand 1. Februar 2022 23:59 - Gemeinden pro Bezirk

Graz 74,0% - 205.111/277.226 (-8.260/-3,0%)

Graz-Umgebung

Stattegg 81,4% - 2.299/2.826 (-64/-2,3%)

Thal 80,9% - 1.858/2.297 (-47/-2,0%)

Hart bei Graz 80,0% - 3.989/4.985 (-150/-3,0%)

Sankt Oswald bei Plankenwarth 78,8% - 942/1.195 (-23/-1,9%)

Kainbach bei Graz 78,1% - 2.126/2.721 (-68/-2,5%)

Frohnleiten 78,1% - 4.878/6.245 (-167/-2,7%)

Sankt Radegund bei Graz 76,6% - 1.554/2.028 (-58/-2,9%)

Raaba-Grambach 76,5% - 3.392/4.433 (-127/-2,9%)

Hausmannstätten 76,4% - 2.590/3.390 (-110/-3,2%)

Gratkorn 75,5% - 5.816/7.704 (-201/-2,6%)

Seiersberg-Pirka 75,4% - 8.350/11.077 (-373/-3,4%)

Gratwein-Straßengel 75,2% - 9.191/12.218 (-351/-2,9%)

Übelbach 75,1% - 1.486/1.980 (-46/-2,3%)

Kumberg 75,0% - 2.798/3.733 (-95/-2,5%)

Laßnitzhöhe 74,9% - 2.006/2.678 (-79/-2,9%)

Weinitzen 74,8% - 1.963/2.623 (-65/-2,5%)

Lieboch 74,8% - 3.781/5.056 (-138/-2,7%)

Fernitz-Mellach 74,8% - 3.479/4.654 (-135/-2,9%)

Premstätten 74,7% - 4.540/6.076 (-186/-3,1%)

Nestelbach bei Graz 74,5% - 1.890/2.537 (-78/-3,1%)

Hitzendorf 74,1% - 5.089/6.866 (-203/-3,0%)

Wundschuh 73,3% - 1.140/1.556 (-48/-3,1%)

Werndorf 73,1% - 1.695/2.320 (-62/-2,7%)

Peggau 72,7% - 1.614/2.219 (-44/-2,0%)

Eggersdorf bei Graz 72,5% - 4.754/6.556 (-187/-2,9%)

Deutschfeistritz 72,3% - 3.036/4.197 (-108/-2,6%)

Haselsdorf-Tobelbad 72,1% - 1.065/1.477 (-37/-2,5%)

Stiwoll 72,1% - 491/681 (-28/-4,1%)

Kalsdorf bei Graz 71,3% - 5.274/7.399 (-251/-3,4%)

Feldkirchen bei Graz 71,1% - 4.575/6.433 (-172/-2,7%)

Gössendorf 71,1% - 2.819/3.966 (-117/-3,0%)

Sankt Bartholomä 70,9% - 979/1.380 (-38/-2,8%)

Vasoldsberg 70,9% - 3.127/4.408 (-162/-3,7%)

Dobl-Zwaring 69,5% - 2.355/3.389 (-109/-3,2%)

Sankt Marein bei Graz 69,4% - 2.458/3.544 (-116/-3,3%)

Semriach 67,6% - 2.095/3.098 (-129/-4,2%)

Deutschlandsberg

Preding 77,4% - 1.324/1.710 (-46/-2,7%)

Frauental an der Laßnitz 75,4% - 2.137/2.836 (-78/-2,8%)

Groß Sankt Florian 74,8% - 2.951/3.945 (-80/-2,0%)

Pölfing-Brunn 74,3% - 1.140/1.535 (-32/-2,1%)

Deutschlandsberg 73,3% - 8.183/11.161 (-259/-2,3%)

Wettmannstätten 71,3% - 1.126/1.580 (-43/-2,7%)

Lannach 71,2% - 2.448/3.440 (-126/-3,7%)

Sankt Peter im Sulmtal 70,4% - 852/1.210 (-27/-2,2%)

Stainz 70,3% - 5.842/8.316 (-217/-2,6%)

Schwanberg 69,9% - 3.024/4.329 (-96/-2,2%)

Sankt Josef (Weststeiermark) 69,6% - 1.110/1.594 (-47/-2,9%)

Sankt Stefan ob Stainz 69,2% - 2.366/3.419 (-103/-3,0%)

Wies 69,0% - 2.858/4.144 (-104/-2,5%)

Eibiswald 68,5% - 4.198/6.129 (-133/-2,2%)

Sankt Martin im Sulmtal 68,4% - 2.044/2.988 (-80/-2,7%)

Leibnitz

Tillmitsch 80,4% - 2.649/3.294 (-77/-2,3%)

Gralla 77,0% - 1.866/2.423 (-59/-2,4%)

Gamlitz 76,2% - 2.339/3.070 (-67/-2,2%)

Lebring-Sankt Margarethen 76,0% - 1.588/2.089 (-47/-2,2%)

Sankt Georgen an der Stiefing 75,8% - 1.131/1.492 (-43/-2,9%)

Lang 75,7% - 962/1.271 (-25/-2,0%)

Sankt Veit in der Südsteiermark 75,2% - 3.131/4.166 (-98/-2,4%)

Wagna 75,0% - 4.532/6.040 (-120/-2,0%)

Allerheiligen bei Wildon 74,9% - 1.110/1.482 (-33/-2,2%)

Kitzeck im Sausal 74,6% - 868/1.163 (-22/-1,9%)

Empersdorf 74,2% - 991/1.336 (-47/-3,5%)

Leibnitz 73,8% - 8.894/12.045 (-326/-2,7%)

Sankt Nikolai im Sausal 73,6% - 1.625/2.209 (-71/-3,2%)

Ragnitz 73,2% - 1.029/1.406 (-62/-4,4%)

Sankt Johann im Saggautal 72,7% - 1.384/1.903 (-43/-2,3%)

Arnfels 72,6% - 674/928 (-15/-1,6%)

Heimschuh 72,3% - 1.365/1.889 (-45/-2,4%)

Ehrenhausen an der Weinstraße 71,8% - 1.727/2.404 (-64/-2,7%)

Schwarzautal 71,6% - 1.575/2.201 (-73/-3,3%)

Wildon 71,5% - 3.772/5.273 (-127/-2,4%)

Gabersdorf 71,4% - 842/1.180 (-32/-2,7%)

Heiligenkreuz am Waasen 70,8% - 1.897/2.679 (-95/-3,5%)

Straß in Steiermark 70,4% - 4.233/6.013 (-154/-2,6%)

Hengsberg 69,7% - 990/1.420 (-34/-2,4%)

Gleinstätten 68,7% - 1.816/2.645 (-104/-3,9%)

Sankt Andrä-Höch 68,5% - 1.119/1.633 (-55/-3,4%)

Leutschach an der Weinstraße 68,4% - 2.375/3.472 (-81/-2,3%)

Großklein 67,5% - 1.463/2.166 (-62/-2,9%)

Oberhaag 66,9% - 1.329/1.988 (-39/-2,0%)

Leoben

Radmer 80,5% - 401/498 (-1/-0,2%)

Eisenerz 80,2% - 2.933/3.655 (-95/-2,6%)

Mautern in Steiermark 78,5% - 1.294/1.649 (-40/-2,4%)

Proleb 78,4% - 1.192/1.521 (-37/-2,4%)

Niklasdorf 76,2% - 1.738/2.282 (-57/-2,5%)

Trofaiach 75,2% - 7.940/10.558 (-262/-2,5%)

Vordernberg 74,2% - 698/941 (-26/-2,8%)

Leoben 73,9% - 17.196/23.256 (-665/-2,9%)

Kammern im Liesingtal 73,9% - 1.120/1.516 (-46/-3,0%)

Sankt Michael in Obersteiermark 73,7% - 2.131/2.893 (-74/-2,6%)

Kalwang 73,6% - 676/918 (-18/-2,0%)

Sankt Stefan ob Leoben 73,1% - 1.326/1.815 (-60/-3,3%)

Wald am Schoberpaß 72,9% - 390/535 (-15/-2,8%)

Traboch 71,0% - 965/1.359 (-42/-3,1%)

Kraubath an der Mur 70,9% - 907/1.280 (-30/-2,3%)

Sankt Peter-Freienstein 68,7% - 1.554/2.262 (-74/-3,3%)

Liezen

Landl 78,6% - 1.997/2.542 (-66/-2,6%)

Gaishorn am See 75,6% - 927/1.227 (-24/-2,0%)

Admont 74,6% - 3.545/4.751 (-122/-2,6%)

Sankt Gallen 74,3% - 1.270/1.709 (-38/-2,2%)

Ardning 74,3% - 885/1.191 (-40/-3,4%)

Wildalpen 74,1% - 321/433 (-30/-6,9%)

Trieben 73,4% - 2.330/3.173 (-58/-1,8%)

Sölk 72,3% - 1.016/1.405 (-48/-3,4%)

Stainach-Pürgg 72,2% - 1.931/2.674 (-56/-2,1%)

Grundlsee 71,7% - 809/1.128 (-31/-2,7%)

Altenmarkt bei Sankt Gallen 71,6% - 552/771 (-15/-1,9%)

Bad Aussee 70,9% - 3.347/4.719 (-145/-3,1%)

Wörschach 70,0% - 778/1.112 (-22/-2,0%)

Schladming 69,3% - 4.356/6.286 (-191/-3,0%)

Ramsau am Dachstein 69,2% - 1.848/2.672 (-91/-3,4%)

Selzthal 69,2% - 1.027/1.485 (-49/-3,3%)

Liezen 69,1% - 5.432/7.857 (-230/-2,9%)

Altaussee 68,8% - 1.231/1.790 (-49/-2,7%)

Bad Mitterndorf 68,7% - 3.259/4.744 (-148/-3,1%)

Öblarn 68,2% - 1.306/1.915 (-50/-2,6%)

Lassing 66,9% - 1.096/1.638 (-38/-2,3%)

Gröbming 66,3% - 1.947/2.935 (-107/-3,6%)

Aigen im Ennstal 65,9% - 1.695/2.573 (-71/-2,8%)

Aich 65,6% - 827/1.260 (-42/-3,3%)

Haus 65,5% - 1.518/2.316 (-61/-2,6%)

Rottenmann 65,2% - 3.188/4.887 (-152/-3,1%)

Mitterberg-Sankt Martin 64,4% - 1.176/1.827 (-46/-2,5%)

Irdning-Donnersbachtal 62,2% - 2.464/3.959 (-108/-2,7%)

Michaelerberg-Pruggern 58,6% - 662/1.130 (-29/-2,6%)

Murau

Krakau 83,6% - 1.124/1.344 (-31/-2,3%)

Sankt Georgen am Kreischberg 78,6% - 1.292/1.643 (-42/-2,6%)

Oberwölz 78,3% - 2.225/2.843 (-48/-1,7%)

Niederwölz 77,6% - 439/566 (-12/-2,1%)

Sankt Peter am Kammersberg 77,0% - 1.499/1.947 (-32/-1,6%)

Murau 76,3% - 2.579/3.378 (-94/-2,8%)

Ranten 75,8% - 828/1.093 (-29/-2,7%)

Schöder 75,0% - 675/900 (-16/-1,8%)

Stadl-Predlitz 74,6% - 1.203/1.612 (-41/-2,5%)

Neumarkt in der Steiermark 74,1% - 3.455/4.661 (-97/-2,1%)

Teufenbach-Katsch 73,0% - 1.301/1.783 (-39/-2,2%)

Sankt Lambrecht 72,4% - 1.230/1.698 (-40/-2,4%)

Scheifling 71,4% - 1.471/2.059 (-56/-2,7%)

Mühlen 70,9% - 593/836 (-30/-3,6%)

Voitsberg

Krottendorf-Gaisfeld 76,1% - 1.797/2.362 (-55/-2,3%)

Köflach 74,4% - 6.964/9.360 (-243/-2,6%)

Voitsberg 74,1% - 6.724/9.069 (-250/-2,8%)

Ligist 74,0% - 2.266/3.061 (-74/-2,4%)

Bärnbach 72,8% - 4.005/5.501 (-168/-3,1%)

Söding-Sankt Johann 72,5% - 2.875/3.964 (-112/-2,8%)

Maria Lankowitz 72,5% - 1.916/2.644 (-74/-2,8%)

Hirschegg-Pack 72,4% - 713/985 (-29/-2,9%)

Kainach bei Voitsberg 71,7% - 1.104/1.540 (-34/-2,2%)

Edelschrott 69,1% - 1.125/1.627 (-41/-2,5%)

Mooskirchen 69,0% - 1.452/2.103 (-62/-2,9%)

Stallhofen 67,9% - 2.040/3.004 (-98/-3,3%)

Rosental an der Kainach 67,8% - 1.083/1.598 (-35/-2,2%)

Geistthal-Södingberg 67,1% - 964/1.436 (-39/-2,7%)

Sankt Martin am Wöllmißberg 66,6% - 511/767 (-15/-2,0%)

Weiz

Rettenegg 80,7% - 557/690 (-6/-0,9%)

Ratten 78,7% - 816/1.037 (-37/-3,6%)

Gutenberg-Stenzengreith 77,3% - 1.182/1.530 (-45/-2,9%)

Sankt Kathrein am Offenegg 74,6% - 754/1.011 (-42/-4,2%)

Miesenbach bei Birkfeld 74,5% - 485/651 (-8/-1,2%)

Fischbach 74,4% - 1.067/1.434 (-49/-3,4%)

Weiz 73,4% - 8.245/11.228 (-290/-2,6%)

Strallegg 72,6% - 1.313/1.808 (-47/-2,6%)

Passail 72,0% - 3.036/4.216 (-206/-4,9%)

Birkfeld 71,7% - 3.369/4.696 (-106/-2,3%)

Gleisdorf 71,6% - 7.546/10.532 (-314/-3,0%)

Thannhausen 71,6% - 1.672/2.336 (-55/-2,4%)

Floing 71,5% - 803/1.123 (-28/-2,5%)

Mitterdorf an der Raab 71,5% - 1.437/2.010 (-56/-2,8%)

Mortantsch 71,2% - 1.472/2.068 (-68/-3,3%)

Anger 71,0% - 2.681/3.778 (-92/-2,4%)

Gersdorf an der Feistritz 70,8% - 1.148/1.621 (-28/-1,7%)

Markt Hartmannsdorf 70,8% - 1.973/2.787 (-70/-2,5%)

Puch bei Weiz 70,3% - 1.382/1.966 (-26/-1,3%)

Ludersdorf-Wilfersdorf 69,7% - 1.653/2.373 (-58/-2,4%)

Naas 69,3% - 890/1.285 (-39/-3,0%)

Fladnitz an der Teichalm 69,0% - 1.189/1.722 (-114/-6,6%)

Hofstätten an der Raab 69,0% - 1.507/2.184 (-49/-2,2%)

Sankt Kathrein am Hauenstein 68,7% - 410/597 (-17/-2,8%)

Gasen 68,5% - 577/842 (-26/-3,1%)

Sankt Ruprecht an der Raab 67,1% - 3.424/5.101 (-128/-2,5%)

Sankt Margarethen an der Raab 66,6% - 2.624/3.937 (-100/-2,5%)

Albersdorf-Prebuch 66,5% - 1.423/2.139 (-54/-2,5%)

Pischelsdorf am Kulm 66,3% - 2.322/3.500 (-79/-2,3%)

Ilztal 66,2% - 1.349/2.038 (-51/-2,5%)

Sinabelkirchen 62,3% - 2.609/4.186 (-115/-2,7%)

Murtal

Pusterwald 80,9% - 331/409 (-6/-1,5%)

Sankt Georgen ob Judenburg 79,7% - 660/828 (-18/-2,2%)

Unzmarkt-Frauenburg 78,4% - 969/1.236 (-24/-1,9%)

Lobmingtal 76,9% - 1.364/1.773 (-53/-3,0%)

Kobenz 76,9% - 1.410/1.833 (-63/-3,4%)

Sankt Margarethen bei Knittelfeld 76,1% - 1.925/2.529 (-70/-2,8%)

Obdach 75,7% - 2.714/3.587 (-72/-2,0%)

Sankt Marein-Feistritz 74,9% - 1.458/1.946 (-53/-2,7%)

Pöls-Oberkurzheim 74,6% - 2.111/2.828 (-53/-1,9%)

Judenburg 74,0% - 6.835/9.232 (-208/-2,3%)

Sankt Peter ob Judenburg 73,6% - 753/1.023 (-21/-2,1%)

Weißkirchen in Steiermark 73,6% - 3.368/4.576 (-114/-2,5%)

Spielberg 73,2% - 3.752/5.126 (-152/-3,0%)

Seckau 73,2% - 895/1.223 (-45/-3,7%)

Pölstal 72,4% - 1.780/2.458 (-67/-2,7%)

Zeltweg 72,1% - 4.867/6.752 (-172/-2,5%)

Fohnsdorf 71,9% - 5.279/7.345 (-219/-3,0%)

Gaal 71,1% - 909/1.279 (-39/-3,0%)

Knittelfeld 70,5% - 8.489/12.041 (-303/-2,5%)

Hohentauern 70,4% - 266/378 (-3/-0,8%)

Bruck-Mürzzuschlag

Spital am Semmering 82,4% - 1.164/1.413 (-41/-2,9%)

Tragöß-Sankt Katharein 81,4% - 1.429/1.756 (-34/-1,9%)

Aflenz 80,9% - 1.894/2.342 (-58/-2,5%)

Pernegg an der Mur 80,4% - 1.860/2.312 (-50/-2,2%)

Sankt Barbara im Mürztal 80,2% - 5.063/6.313 (-150/-2,4%)

Breitenau am Hochlantsch 80,1% - 1.250/1.561 (-16/-1,0%)

Neuberg an der Mürz 79,4% - 1.819/2.290 (-54/-2,4%)

Krieglach 79,3% - 4.023/5.076 (-118/-2,3%)

Kindberg 78,7% - 6.125/7.783 (-240/-3,1%)

Langenwang 78,3% - 2.928/3.741 (-91/-2,4%)

Thörl 77,5% - 1.671/2.156 (-56/-2,6%)

Bruck an der Mur 77,3% - 11.619/15.039 (-327/-2,2%)

Mürzzuschlag 77,2% - 6.148/7.964 (-169/-2,1%)

Sankt Lorenzen im Mürztal 76,2% - 2.662/3.493 (-111/-3,2%)

Sankt Marein im Mürztal 72,3% - 1.942/2.687 (-79/-2,9%)

Mariazell 71,9% - 2.518/3.500 (-90/-2,6%)

Turnau 71,8% - 1.081/1.505 (-28/-1,9%)

Stanz im Mürztal 71,7% - 1.242/1.733 (-62/-3,6%)

Kapfenberg 70,6% - 15.173/21.503 (-559/-2,6%)

Hartberg-Fürstenfeld

Söchau 76,0% - 1.059/1.393 (-39/-2,8%)

Waldbach-Mönichwald 75,5% - 1.061/1.405 (-30/-2,1%)

Großsteinbach 75,5% - 917/1.215 (-33/-2,7%)

Loipersdorf bei Fürstenfeld 75,2% - 1.311/1.743 (-50/-2,9%)

Fürstenfeld 75,2% - 6.264/8.335 (-205/-2,5%)

Burgau 74,5% - 750/1.007 (-19/-1,9%)

Bad Blumau 74,4% - 1.160/1.559 (-32/-2,1%)

Sankt Lorenzen am Wechsel 74,3% - 1.020/1.373 (-25/-1,8%)

Rohrbach an der Lafnitz 73,7% - 1.857/2.518 (-79/-3,1%)

Sankt Jakob im Walde 73,0% - 711/974 (-17/-1,7%)

Hartberg 72,9% - 4.747/6.511 (-217/-3,3%)

Pöllau 72,8% - 4.127/5.667 (-141/-2,5%)

Stubenberg 72,8% - 1.539/2.114 (-76/-3,6%)

Großwilfersdorf 72,8% - 1.437/1.975 (-54/-2,7%)

Wenigzell 72,7% - 979/1.346 (-44/-3,3%)

Ottendorf an der Rittschein 72,7% - 1.079/1.484 (-28/-1,9%)

Sankt Johann in der Haide 72,7% - 1.523/2.096 (-58/-2,8%)

Greinbach 72,5% - 1.245/1.717 (-43/-2,5%)

Ilz 72,1% - 2.588/3.590 (-66/-1,8%)

Lafnitz 71,7% - 1.003/1.398 (-32/-2,3%)

Grafendorf bei Hartberg 71,5% - 2.142/2.997 (-75/-2,5%)

Buch-St. Magdalena 71,2% - 1.466/2.060 (-68/-3,3%)

Hartberg Umgebung 70,8% - 1.473/2.081 (-64/-3,1%)

Dechantskirchen 70,5% - 1.362/1.932 (-51/-2,6%)

Bad Waltersdorf 70,4% - 2.599/3.693 (-123/-3,3%)

Pinggau 70,3% - 2.101/2.988 (-84/-2,8%)

Friedberg 70,3% - 1.755/2.496 (-72/-2,9%)

Rohr bei Hartberg 69,9% - 967/1.384 (-42/-3,0%)

Pöllauberg 69,8% - 1.376/1.972 (-62/-3,1%)

Vorau 69,5% - 3.096/4.455 (-87/-2,0%)

Schäffern 68,6% - 872/1.272 (-42/-3,3%)

Neudau 67,3% - 933/1.387 (-26/-1,9%)

Ebersdorf 66,0% - 805/1.219 (-36/-3,0%)

Feistritztal 65,7% - 1.512/2.301 (-93/-4,0%)

Kaindorf 64,9% - 1.848/2.846 (-99/-3,5%)

Hartl 64,8% - 1.305/2.015 (-66/-3,3%)

Südoststeiermark

Bad Radkersburg 81,0% - 2.483/3.064 (-64/-2,1%)

Klöch 79,6% - 898/1.128 (-38/-3,4%)

Halbenrain 78,5% - 1.306/1.663 (-46/-2,8%)

Edelsbach bei Feldbach 76,8% - 970/1.263 (-23/-1,8%)

Bad Gleichenberg 76,2% - 3.778/4.957 (-115/-2,3%)

Sankt Anna am Aigen 76,0% - 1.717/2.259 (-76/-3,4%)

Riegersburg 75,7% - 3.563/4.707 (-116/-2,5%)

Tieschen 75,6% - 874/1.156 (-27/-2,3%)

Mettersdorf am Saßbach 75,4% - 960/1.274 (-41/-3,2%)

Fehring 75,1% - 5.163/6.872 (-135/-2,0%)

Deutsch Goritz 74,3% - 1.266/1.705 (-80/-4,7%)

Feldbach 74,1% - 9.450/12.750 (-296/-2,3%)

Kapfenstein 74,0% - 1.097/1.483 (-38/-2,6%)

Straden 73,4% - 2.475/3.372 (-103/-3,1%)

Mureck 72,9% - 2.458/3.372 (-126/-3,7%)

Unterlamm 72,9% - 879/1.206 (-33/-2,7%)

Pirching am Traubenberg 71,9% - 1.744/2.424 (-67/-2,8%)

Gnas 71,5% - 4.063/5.682 (-170/-3,0%)

Kirchberg an der Raab 68,2% - 2.971/4.357 (-155/-3,6%)

Kirchbach-Zerlach 67,7% - 2.116/3.126 (-96/-3,1%)

Sankt Peter am Ottersbach 67,3% - 1.881/2.793 (-101/-3,6%)

Eichkögl 65,4% - 831/1.271 (-38/-3,0%)

Paldau 64,9% - 1.944/2.994 (-78/-2,6%)

Jagerberg 63,4% - 993/1.566 (-37/-2,4%)

Sankt Stefan im Rosental 62,9% - 2.349/3.736 (-148/-4,0%)

Quelle: Impfdaten nach Gemeinden, mit validen Impfzertifikaten und verabreichten Dosen.

https://info.gesundheitsministerium.at/opendata#COVID19_vaccination_municipalities