Mit September weht wieder frischer Wind an den Grazer Kabarettschauplätzen, so auch auf der Kleinkunstbühne Hin & Wider im traditionsreichen Theatercafé. Die letzte Vorstellung datiert am 7. März, sechs Monate später eröffnet Schauspieler und Kabarettist Gregor Seberg, allseits bekannter Kommissar der Fernsehserie "Soko Donau", den vielfältigen Kabarettreigen im Herbst. Neben etablierten Kabarettprogrammen von bekannten Namen wie Martin Kosch, Clemens Maria Schreiner oder Mike Supancic warten im September auch zwei Premieren im Theatercafé: Schauspieler August Schmölzer und der Musiker Edgar Unterkirchner feiern zusammen ihre Graz-Premiere mit "Reise ins Herz", worin sie Musik und Texte zu einem "kritischen Programm verweben, das in vielseitig nachdenklicher, aber auch humorvoll unterhaltender Weise zum Nachdenken anregt. Es geht um Mut, Mitgefühl, Respekt, Liebe, Gemeinnützigkeit – Herzensbildung eben", wie es die beiden Künstler ausdrücken. Die zweite Premiere im September gibt Thomas Maurer mit "Woswasi". Darin fragt sich der aus unter anderem "Wir Staatskünstler" sowie der Fernsehsendung "Was gibt es Neues?" bekannte Kabarettist, zu welcher Zielgruppe Sie gehören und heißt sie in jedem Fall "willkommen in der Zielgruppe von Woswasi".

Lachen am Berg

Ein Blick lohnt sich zudem auf den Kabarett-Kalender der Grazer Spielstätten: Omar Sarsam und Lukas Resetarits holen dieses Wochenende ihre Termine vom Mai nach, und vom 24. bis 26. September gibt's auf den Kasematten ein erfrischend fröhliches "Lachen am Berg" – mit Alf Poier & Kernölamazonen, Alex Kristan & Stefan Haider sowie Gery Seidl & Omar Sarsam. Geheimtipp: Das traditionelle "Kabarett Cuvée" – ein Abend, vier Acts – am 24. September in der "Brücke" in der Grabenstraße: Fritz Jergitsch, Tereza Hossa sowie Simon Pichler und Markus Oswald gestalten in vier einen kreativ-humorvollen Abend und kündigen eine "wunderbare Mischung aus dem Feinsten, was Kabarett zu bieten hat" an. Neu diesmal: der Newcomer Slot. Durch den Abend führt die Künstlerin und Moderatorin Christine Teichmann. Zudem trainiert die Grazer Kabarettistin Carola Gartlgruber am 16. September die Lachmuskeln von Impro-Fans, wenn sie im Jazz-Café Stockwerk gemeinsam mit dem Publikum in fantastische improvisierte Welten eintaucht.

"Kleinkunstvogel" im Oktober

Kabarettfreunde dürfen sich vor allem auch auf den Oktober freuen, denn der ursprünglich für März geplante Grazer Kleinkunstwettbewerb zur Verleihung des "Kleinkunstvogels" findet nun vom 21. bis 25. März statt – mit neuen und zukünftigen Sternen des Kabaretthimmels, die hier zum ersten Mal vor "echtem" Publikum auf der Bühne stehen. Alle Termine und Programminfos: hinwider.com, spielstaetten.at und diebruecke.cc