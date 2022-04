Nach dem Pilotprojekt startet die Stadt Graz gemeinsam mit dem Verein Zebra das Serviceangebot #BCB4COMPANY für Grazer Wirtschaftsbetriebe, die anerkannte Flüchtlinge bereits beschäftigen oder beschäftigen möchten.

GRAZ. Ab sofort bietet die Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung gemeinsam mit dem Referat Arbeit und Beschäftigung sowie dem Integrationsreferat der Stadt Graz Beratung, Betreuung und Coachings für Betriebe an, die mit anerkannten Flüchtlingen arbeiten. Dieses Angebot gilt natürlich auch für Unternehmen, die ukrainische Arbeitskräften aufnehmen. Fragen und Anliegen, die sich aus der interkulturellen Zusammenarbeit ergeben, rasch, professionell und unbürokratisch zu klären, ist das Ziel der Initiative. Umgesetzt wird sie gemeinsam mit dem Verein Zebra.

Mit seinem Beratungs- und Therapiezentrum ist der Verein in Graz eine etablierte Anlaufstelle für Asylwerber:innen, Migrant:innen und Wirtschaftstreibende, wenn es um interkulturelle Fragenstellungen geht. Interessierte – Unternehmen sowie Arbeitnehmer:innen – können sich direkt bei Zebra um Unterstützung ansuchen.

Individuelle Vermittlung in den Arbeitsmarkt

Die Vermittlung beginnt mit einem Erstgespräch, in dem bereits konkrete Hilfestellung geboten oder die Art der zukünftigen Betreuung vereinbart wird. Beginnend bei rechtlicher Unterstützung, Anerkennung von Qualifikationen und individuellem Coaching für die Unternehmen bis hin zu Bildungsberatungen für die Flüchtlinge wird individuell auf die jeweilige Problemstellung eingegangen.

Neben qualifizierten Berater:innen stehen unter anderem muttersprachliche Coaches und Dolmetscher:innen zur Verfügung, die bei Verständigungsproblemen Abhilfe schaffen. Sämtliche Leistungen sind für Grazer Unternehmen kostenfrei.





Wirtschaft profitiert von Integration

"Der Arbeits- und Fachkräftemangel stellt aktuell eine der größten Herausforderungen für die Unternehmer:innen und Wirtschafstreibenden dar", so der Grazer Wirtschaftsstadtrat Günter Riegler (ÖVP). Dies bestätigten auch seine Gespräche mit zahlreichen Betrieben aus unterschiedlichen Branchen im Rahmen seiner Wirtschaftstour.

"Mit der erfreulichen Initiative #BCB4COMPANY haben wir nicht nur einen Schlüssel für Integration durch Arbeit in der Hand", so Riegler weiter, "sondern können auch einen wichtigen Beitrag für Wirtschaftstreibende gegen die Arbeitskräfteproblematik leisten, indem Betriebe, die mit anerkannten Flüchtlingen arbeiten, in den Bereichen Beratung, Betreuung und Coaching kompetente Unterstützung angeboten bekommen."

Auch Integrationsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) zeigt sich erfreut: "Das Projekt ist eine wichtige beschäftigungspolitische Unterstützung für geflüchtete Menschen und Betriebe, die geflüchtete Menschen anstellen. Das Angebot hilft beiden Seiten und kann einen wertvollen Beitrag zur Integration leisten."

Erfolgreiche Pilotphase

"Der Bedarf und das Interesse an einer Anlaufstelle für Grazer Unternehmen zeigte sich bereits deutlich in der Pilotphase 2021", erklärt ZEBRA-Geschäftsführerin Alexandra Köck. Daher freue es sie, dass dieses Angebot nun fortgeführt wird: "Im letzten Jahr haben wir Grazer Unternehmen aus verschiedensten Branchen beraten und unterstützt. Somit konnten die Unternehmer:innen entweder neue Mitarbeiter:innen für ihren Betrieb gewinnen oder bereits angestellte weiter halten."

Das könnte dich auch interessieren:

2,3 Millionen für den Schutz von KMUs