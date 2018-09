Konzert „Eva Argentina y grupo“

23.09.2018, 00:51 Uhr

Kurkonzert „Eva Argentina y grupo“ am 21.9.2018 in Hotel Liebmann, Laßnitzhöhe



Die Grazer Sängerin Eva Schilder gab am 21.9.2081 mit ihrer Gruppe „Eva Argentina y grupo“ ein facettenreiches Konzert mit Musik ausArgentinien und Uruguay, in Fusion mit Musik aus Österreich. Dies war das zweite Konzert von Eva Argentina mit ihrem internationalenProjekt „Abrazo a las Culturas – Umarmung der Kulturen“ auf der Laßnitzhöhe, das diesmal im Hotel Liebmann stattfand.Tango, Folklore, Milonga, Candombe, ein Vokalensemble sowie auch „Halleluhaj“ von Bob Dylan in vier Sprachen begeisterten das Publikum.Mit viel Applaus des begeisterten Publikums, das die Signale für Frieden aller Menschen auf Deutsch, Spanisch, Englisch und Farsi wohlzu interpretieren wusste, gab es zwei Zugaben. Eva Argentina wird diese Botschaft auch mit dem sozialen Projekt „Las Cuevas“ inSalta, Argentinien, und ihrem Blend aus internationaler Musik und visuellen Impulsen auf ihre Tournee nach Argentinien und Uruguayab Oktober mitnehmen.Die Musiker aus Österreich, Argentinien, Afghanistan und dem Irak sind Eva Schilder (Gesang, Konzept), Stefan Matl (Akkordeon),Pablo Bertone (Percussion), Peter Pussarnig (Gitarre), Miri Jams (Gesang), Simona Kapeller (Gesang), Patrick Zündel (Gesang) undbackground vocals Asaad Al Aziwy und Heinz Maurer.Eva Schilder und ihre Gruppe freuen sich über Kontaktaufnahme bezüglich Konzerten.Abrazo a las Culturas – Umarmung der Kulturen!