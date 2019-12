30.247 Euro, das ist die stolze Summe, die bei der Advent-Spendenaktion der Therme Loipersdorf heuer zusammengekommen ist und bedürftigen Familien in der Region zu Gute kommt.

LOIPERSDORF. Zum 11. Mal wurde mit dem Adventmarkt vor der Therme an sechs Wochenenden vor Weihnachten für den guten Zweck gesammelt. Neben den Einnahmen der Glühweinhütte, die von den Mitarbeitern des Thermenresorts ehrenamtlichbetrieben wurde, spendeten auch die fünf Thermenhotels ein Euro pro Nächtigungsgast. Die Therme selbst legte noch einen weiteren Euro pro Thermengast auf die Gesamtsumme und veranstaltete zudem ein Gewinnspiel bei dem man ein von Promis signiertes „AUDI-Bobby Car“ gewinnen konnte.

Für Familien in der Region

Der Tourismusverband Loipersdorf unterstützte die Spendenaktionzusätzlich und so konnte die stattliche Endsumme von 30.247 Euro erreicht werden.

Das gesammelte Geld kommt über den „Licht ins Dunkel“-Soforthilfefonds Familien aus der Region zu Gute. „Wir versuchen das ganze Jahr über soziale Projekte zu unterstützen, in der Weihnachtszeit jedoch, ist die Spendenfreude mit Abstand am Größten“, betont Philip Borckenstein-Quirini, Geschäftsführer des Thermenresorts Loipersdorf und bedankte sich bei allen Besuchern des Adventmarktes und den Kooperationspartnern für die gelungene Spendenaktion.

