Stiegen sind der bessere Kaffee!

26.04.2017, 15:00 Uhr

Einer Studie zufolge liefert Stiegen steigen mehr Energie als eine Portion Koffein.

Ein stressiger Arbeitstag kann bei unseren Energiereserven zu einem regelrechten Notstand führen. War die Nacht zuvor auch noch unruhig, rückt der Sekundenschlaf schon mal in gefährliche Nähe. Um solch dramatische Situationen zu vermeiden, greifen viele Menschen nicht zuletzt in Österreich liebend gerne zum Kaffee. Als weiterer Kraftspender hat sich der Energy Drink längst etabliert. Doch während Koffein und Zucker für einen kurzen Schub sorgen können, hält sich der langfristige Effekt meistens in Grenzen.

Ein bisschen rauf und runter

Wer es einmal mit einer Alternative probieren möchte, sollte das nächst liegende Treppenhaus aufsuchen. Denn Stiegen steigen ist einer neuen Untersuchung zu Folge ein vorzüglicher Energielieferant. 10 Minuten in mäßigen Tempo Treppen auf und ab zu spazieren kann demnach unvermutete Lebensgeister wecken. So soll auch die Motivation, sich weiter durch den Arbeitstag zu quälen, wieder ansteigen. Frühere Studien haben außerdem gezeigt, dass kurze Bewegungsabläufe insbesondere für Büroangestellte einen großen Nutzen haben. Einmal pro Stunde sollte man zweiminütige Mini-Spaziergänge einplanen, um den Körper vor allzu starken Verspannungen zu schützen.

Das hat Sie interessiert?

Weitere interessante Tipps zu Gesundheitsthemen gibt es auf gesund.at , dem Partnerportal von meinbezirk.at