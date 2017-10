Will das Wetter Kräfte rauben, iss ein paar Weintrauben

05.10.2017, 15:00 Uhr

Weintrauben sind eine gesunde Nascherei, mit der wir gut über den Winter kommen.

Gemütliche Abende mit Freunden sind prinzipiell ja eine sehr runde, gesellige Sache. In der Nachbetrachtung entsprechender Zusammenkünfte ereilt uns aber oftmals eine schockierende Erkenntnis: Wir haben viel zu viel ungesunde Sachen gegessen. Die klassische Ernährungsfalle sind Chips oder andere Knabbereien, die wir scheinbar ohne Sinn und Verstand in unsere Münder werfen. Warum also nicht mal was Gesundes servieren?

Der süße Super-Snack

Weintrauben sind der perfekte Snack für zwischendurch. Sie versorgen uns mit ausreichend Ballaststoffen, die uns von innen reinigen. Das macht Trauben auch zum perfekten Begleiter einer Entschlackungskur. Außerdem unterstützen sie das Immunsystem und bereiten den Körper somit ideal für den harten Winter vor. Da ist es dann auch relativ unbedenklich, dass uns die kleinen Portionen zum Dauer-Naschen motivieren. Wie bei anderen Obstsorten stellt der hohe Anteil an Fruchtzucker das einzige Manko dar.Weitere interessante Tipps zu Gesundheitsthemen gibt es auf gesund.at , dem Partnerportal von meinbezirk.at