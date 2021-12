Vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne kam es am Freitag in Weißkirchen zu einem Verkehrsunfall.

WEISSKIRCHEN. Im Kreuzungsbereich mit der Obdacher Bundesstraße kam es am Freitagvormittag in Weißkirchen zu einem Verkehrsunfall. Eine Autolenkerin dürfte laut Einsatzkräften aufgrund der tiefstehenden Sonne einen herannahenden Lastwagen übersehen haben. Der Lenker verriss in die Fahrbahnmitte und kam in der Wiese zu stehen - er dürfte damit einen viel schlimmeren Ausgang des Unfalls verhindert haben. Das Auto wurde vom Lkw nur im vorderen Bereich gestreift.

Lenkerin verletzt

Die Feuerwehr Weißkirchen war unter Einsatzleiter Markus Kogler mit drei Fahrzeugen und 15 Mitgliedern zur Stelle. Nach dem Absichern der Unfallstelle haben die Kameraden mit den Aufräumarbeiten begonnen und den Verkehr auf der stark befahrenen Bundesstraße geregelt. Das Rote Kreuz versorgte die verletzte Autolenkerin und brachte sie ins Krankenhaus.

