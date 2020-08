Neben Corona wird derzeit auch auf nötige Genehmigung aus Wien gewartet.

ZELTWEG. Das Militärluftfahrtmuseum in Zeltweg ist noch geschlossen, eine Wiedereröffnung in diesem Jahr ist nicht sehr wahrscheinlich. Dies hängt einerseits an den Bestimmungen im Zusammenhang mit Corona, andererseits gibt es aber auch große Fragezeichen mit notwendigen Änderungen der Widmung.

Gute Bilanz

Leiter Gernot Schweiger steht aktuell daher vor abgedeckten Ausstellungsstücken. Seit April wartet der Amtsdirektor auf das notwendige Schreiben aus Wien. „13.000 Besucher alleine im letzten Jahr und dies ohne die enormen Besucherzahlen im Zuge der Airpower einzurechnen. Rund 100.000 Euro wurden 2019 in bauliche und technische Maßnahmen investiert“, bilanziert Schweiger.

Unterstützung

Bundesrätin Isabella Kaltenegger überzeugte sich vor Ort über den aktuellen Stand dieser wichtigen Außenstelle des Heeresgeschichtlichen Museums: „Das Herzblut der Verantwortlichen ist bei jedem Ausstellungsstück zu sehen. Wir wollen das Militärluftfahrtmuseum in der Region halten. Alle diesbezüglichen Maßnahmen werden daher unterstützt.“ Die Stadtgemeinde Zeltweg hat ebenfalls zugesichert, alle notwendigen Beschlüsse zu fassen, um das Museum in der derzeitigen Form zu erhalten. Lediglich die Genehmigung aus der zuständigen behördlichen Stelle in Wien ist noch abzuwarten.