Plus Auslastung Krankenhäuser, plus Vergleich mit anderen Ländern, plus Altersverteilung.



Aktuelle Situation:



Todesfälle: 1.499

Bestätigte Fälle: 166.745

Abschätzung bestätigte und unbestätigte Fälle: 1.150.000* oder einer in 8 Österreichern



Aktive Fälle ...

... insgesamt: 82.511

... auf Normalstation: 2.755 - noch frei verfügbar 7.640 Betten

... auf Intensivstation: 473 - noch frei verfügbar 564 Betten



Tote pro 100.000 Einwohner ...**

... in Österreich: 14,8 - 25% (mit Lockdown)

... in Europa: 41,9 - 70%

... in Schweden: 59,6 - 100% (ohne Lockdown: Maximal 50 Personen, nur im Sitzen bedient, kein Besuch in Alten- und Pflegeheimen)

... in Amerika: 66,1 - 111%

... in Italien: 68,5 - 115% (mit Lockdown)

... in Großbritannien: 72,2 - 121% (mit Lockdown)

... in Spanien: 83,1 - 139% (mit Lockdown)

... in Belgien: 114,0 - 191% (mit Lockdown)

Wo die Grenze ist, würde wohl jeder gerne wissen, aber es sieht so aus, als ob die Pandemie in der Größenordnung von 100 pro 100.000 plus minus abklingen könnte. Landesspezifische Faktoren wie Gesundheitszustand und Altersverteilung spielen natürlich eine ganz wesentliche Rolle.



Anzahl Todesfälle pro 100 erkannter und diagnostizierter Erkrankungsfälle:

männlich:

0-54 Jahre: 0,2

55-64 Jahre: 0,4

65-74 Jahre: 2,8

75-84 Jahre: 8,3

> 84 Jahre: 17,7

weiblich:

0-54 Jahre: 0,1

55-64 Jahre: 0,1

65-74 Jahre: 1,2

75-84 Jahre: 4,5

> 84 Jahre: 11,1



Entwicklung bestätigter Fälle pro Bezirk über sieben Tage. / Tote pro Bezirk. ***

.

... denn Mut ist der wichtigste Bestandteil einer erfolgreichen Bewältigung einer jeden Krise. Ohne Mut werden wir mutlos. Aber nur wenn wir positiv bleiben, zuversichtlich bleiben, mutig bleiben und uns nicht vor den Herausforderungen des Lebens verstecken werden wir schwierige Situationen auch meistern können.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Ein Großteil der Corona-Infektionen läuft unerkannt ab. Die Abschätzung der gesamten Infektionen in Österreich beruht auf einer abgeschätzten Infektionstodesrate von 0,13%.

Zum Zählen der Viren, sprich wer trägt diese in sich, wer ist infiziert, wer ist krank. Das Virus ist klein, wirklich klein. D.h. in einem einzigen Kubikmillimeter passen in etwa eine Billion Corona-Viren hinein - genug um die gesamte Bevölkerung Österreichs 100 mal zu infizieren.

In Österreich wurden bis dato wohl um eine Million Menschen infiziert, um mit einer abgeschätzten Todesrate von 0,13% auf 1.500 Tote zu kommen. Kontakt mit dem Virus werden wohl schon viel mehr Menschen gehabt haben, da eine Corona-Virenanzahl von in etwa 500 notwendig ist, um jemanden zu infizieren.

Wie viele Menschen haben eine geringere Anzahl abbekommen? Wie viele Menschen haben eine höhere Dosis abbekommen, aber das Immunsystem hat entsprechend reagiert? Hier tappen wir einfach komplett im Dunklen - die Tests und die Testabdeckung geben einfach nicht mehr her - mehr kann man dazu seriöserweise nicht sagen.

** Vergleichswert mit Schweden, da dieses Land seit drei Monaten keine nennenswerten Todesfälle mehr hatte.

*** Sieben-Tage-Inzidenz bedeutet der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © Harald Luckerbauer 2020

