Der große Regen ist Gott sei Dank am Wochenende ausgeblieben. Vorsorglich waren über 2.000 Sandsäcke befüllt worden, um für das nächste Hochwasser gerüstet zu sein. Die gefüllten Sandsäcke werden nun zwischengelagert, um im Ernstfall schnell griffbereit zu sein.

Die jüngsten Starkwetterereignisse in der Südoststeiermark haben gezeigt, wie wichtig für die Gemeinden und Feuerwehren ein Vorrat an Sandsäcken ist. So wurden vorsorglich über 2.000 Sandsäcke befüllt, auf Paletten verladen und anschließend mit Spezialfahrzeuge der Feuerwehr in die Katastrophengemeinden Jagerberg, Gnas, St. Stefan im Rosental, Paldau und Feldbach gebracht.

Bezirkshauptmann Alexander Majcan und Bereichsfeuerwehrkommandant OBR Johannes Matzhold dankten den beteiligten Kameraden, die wieder einmal ihre Freizeit geopfert haben.